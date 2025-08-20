Шах. Къде Барселона ще играе мачовете си

Въпреки че плановете на Барселона бяха отборът да се завърне на обновения "Камп Ноу" още на 10 август, модернизацията на легендарния стадион отново се бави.

Това от своя страна поражда възможност за неочакван сценарий. Каталунците могат да играят срещите си от Ла Лига на "Камп Ноу", а тези от Шампионската лига да се провеждат на олимпийския стадион "Монжуик".

Барса се надява двубоят с Валенсия на 12 септември да е първият на обновения стадион, информира "Марка". Въпреки това клубът среща сериозни трудности с получаването на нужните разрешителни, а крайният срок пред УЕФА за заявяване на стадион за европейските мачове изтича на 28 август.

Ръководството вече обмисля вариант, който преди месеци бе категорично отхвърлян - да използва едновременно два различни стадиона. Това със сигурност няма да зарадва феновете, но може да се окаже единственото решение.

Освен чисто спортните фактори, клубът е наясно, че мачовете на "Камп Ноу" биха донесли далеч по-големи приходи в сравнение с "Монжуик".

