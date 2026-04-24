Ключово завръщане в Барса

След тежкия удар с контузията на Ламин Ямал, в Барселона дойде и позитивна новина. Бразилското крило Рафиня е много близо до завръщане в игра и може да се появи още в началото на май.

Рафиня се контузи в края на миналия месец по време на ангажиментите си с национален отбор на Бразилия. Това беше втора по-сериозна травма за него през сезона, след като през есента отсъства близо два месеца.

Именно тогава се видя колко важен е той за играта на Барселона, особено в офанзивен план.

Би трябвало Рафиня да поднови тренировки до края на седмицата, което отваря възможност да попадне в групата за гостуването на Осасуна, пише "Топ спорт".

Двубоят в Памплона е насрочен за 2 май и може да се окаже ключов в битката за титлата.

С оглед на това, че Ямал най-вероятно ще пропусне остатъка от сезона, завръщането на Рафиня идва в критичен момент.

Барселона има аванс пред Реал Мадрид, но до края на кампанията остават шест трудни мача, които ще определят шампиона в Ла Лига.

