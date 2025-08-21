Керкез взе важно решение за ЦСКА

Душан Керкез взе важно решение.

Треньорът на ЦСКА ще промени схемата на тима в търсене на първа победа от началото на сезона, научи „Тема Спорт“. Армейците посрещат ЦСКА 1948 в неделя от 20:15 часа, а треньорът до голяма степен е принуден да модулира своята формация. Той разполага само с едно номинално крило в лицето на Иван Тасев.

Новото попълнение Кевин Додай още не тренира пълноценно след контузия в глезена, Джейсън Локило беше пратен във втория тим и се търси раздяла с него, а тази съдба вече сполетя Зюмюр Бютучи. Затова и Керкез ще премине към схема 3-5-2 без типични крила, а в ролята на халфбекове почти сигурно ще влязат Пастор отдясно и Сейни Санянг отляво.

Този подход ще позволи и голмайсторите Йоанис Питас и Сантяго Годой да действат заедно на върха на атаката. Това не можеше да се случи при досегашната система 4-2-3-1, като един от тях трябваше да бъде преквалифициран на друга позиция. Голмайстор №1 на елита за миналия сезон ще дебютира с червената фланелка, след като изгледа предишния мач с Черно море (0:0) от трибуните, защото документите му не бяха готови. Впоследствие пък гостуването на Арда беше отложено, което се оказа отлична новина за намиращия се в криза ЦСКА.

Освен с нова схема Керкез ще опита да излезе от нея и с включването на общо трима дебютанти в титулярния състав. Освен Годой това ще бъдат Теодор Иванов и Бруно Жордао.

Синът на Валентин Илиев най-накрая ще запише минути за първия отбор на ЦСКА, след като пристигна още в началото на лятната подготовка, но не получи доверие от Душан Керкез в първите 4 кръга. Той ще бъде част от тройката в защита заедно с Лумбард Делова и Адриан Лапеня.

В средата на терена пък ще се появи последното ново попълнение Жордао. Португалският опорен халф се намира в отличен игрови ритъм, като от началото на сезона записа 4 мача в полския елит за Радом Радомяк и дори се отчете с две асистенции, пише "Тема Спорт".

