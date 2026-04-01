Италия отново извън мондиала след шокова драма с дузпи

Италия не успя да се класира на трето поредно световно първенство, след като загуби от Босна и Херцеговина при изпълнение на дузпи. Срещата завърши 1:1 в редовното време и продълженията, но домакините спечелиха с 4:1 при наказателните удари. Мойс Кийн откри в 15-ата минута, а Харис Табакович изравни в 79-ата. Мачът се обърна още през първото полувреме, когато Алесандро Бастони беше изгонен с директен червен картон.

Червен картон и пропуснат шанс пречупиха Италия

Сред зрителите на стадион "Билино Полйе" в Зеница бяха тенис легендата Новак Джокович и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

В 15-ата минута италианците получиха подарък от вратаря Никола Васил. Той изрита топката, но я прати в краката на Барела, който веднага намери Кийн, а нападателят с плътен удар откри резултата.

В 41-ата минута Мемич се откъсна сам срещу вратаря, а Бастони направи шпагат и повали играча на съперника, което доведе до директен червен картон.

Босна натисна, Донарума спаси, но не издържа

През второто полувреме Босна и Херцеговина тотално надигра своя съперник, но Донарума бе на висота. Тимът на Гатузо се пропука в 79-ата минута. Джеко засече с глава едно центриране, Донарума спаси, но Харис Табакович прати топката в мрежата от непосредствена близост.

Срещата завърши 1:1 в редовното време и се стигна до продължения. В тях първо Палестра от гостите се размина с гол, а след това Табакович от домакините пропусна.

При дузпите за Босна и Херцеговина точни бяха Тахирович, Табакович, Алайбегович и Байрактаревич, докато за Италия се разписа само Тонали. Пропуски направиха Еспозито и Кристанте.

Швеция стигна драматично до победа срещу Полша

Швеция също се класира за Световното първенство, след като победи като домакин с 3:2 Полша. Двата отбора се срещнаха преди четири години и на плейофа за Мондиал 2022, но тогава надделяха поляците. В герой за скандинавците се превърна Виктор Гьокереш, който реализира победното попадение в 88-ата минута. Нападателят на Арсенал бе най-съобразителен при меле в противниковата половина и успя от непосредствена близост да матира Грабара.

Швеция поведе с гол на Антъни Еланга в 19-ата минута, но Залевски изравни малко след това. В края на първата част Густаф Лагербиелке отново даде аванс на домакините, след като засече с глава центриране на Нигрен.

Десет минути след подновяването на играта Карол Швидерски направи 2:2, но Гьокереш сложи точка на спора в 88-ата минута.

Турция се завърна на световната сцена след 22 години

Отборът на Турция се класира за третото си световно първенство в историята, след като се наложи над Косово с 1:0 като гост във финала от поток “С” на плейофите в европейската зона. Гол на Керем Актюркоглу в 53-атата минута реши изхода на двубоя в Прищина.

На Мондиала футболистите, водени от Винченцо Монтела, ще са в група “D” с тимовете на САЩ, Парагвай и Австралия.

За последно турците бяха на Световно първенство през 2002 година в Япония и Република Корея, когато останаха на трето място.

Чехия също се върна на Мондиал след драма с дузпи

Отборът на Чехия се класира за световни финали за първи път от 2006 година. Чехите си осигуриха място на Мондиал 2026, след като спечелиха с дузпи над Дания с 3:1. Двубоят в Прага в редовното време и продълженията завърши при резултат 2:2.

Чехия намира място в група А на финалите и ще бъде в компанията на Мексико, Република Южна Африка и Република Корея.

Още в 3-тата минута Шулц откри резултата в полза на Чехия. Дания изравни в 70-тата минута чрез Андерсен, който се разписа с глава при статично положение.

В продълженията домакините първи стигнаха до гол. В 100-ата минута Крейчи бе най-съобразителен след разбъркване в противниковото наказателно поле. Дания не се предаде и в 111-ата минута Хог изравни.

