Исторически трансферен сезон в Италия

Трансферният прозорец през лятото на 2025 г. в Италия влезе в историята като най-големият досега, с общи разходи от 8,36 милиарда евро за трансферни такси по целия свят. Информацията е на Sky Sports Italia, предава "Топ спорт".

Това представлява скок с над 50% в сравнение с предходното лято.

През този период са регистрирани приблизително 12 000 международни трансфера, от които 307 нови играчи са подписани само в Италия, докато 394 са напуснали професионалните лиги на страната.

Италианските клубове са похарчили общо приблизително 815 милиона евро през лятото, което ги поставя на трето място в света след Германия (841 милиона) и Англия (3,5 милиарда).

В същото време те са генерирали около 762 милиона евро от продажби на играчи, четвъртото най-високо ниво в света, след Англия (1,33 милиарда), Франция (1,089 милиарда) и Германия (над един милиард).

В крайна сметка нетният баланс на Италия е минус 54 милиона евро, осмо място в света, но много далеч от Висшата лига, която регистрира безумната нетна сума от около 1,415 милиарда евро.

Френската лига беше основният източник на нови попълнения за италианските отбори, като оттам дойдоха 44 играчи. Следват Испания (28), Англия (24), Германия (21) и Нидерландия (20).

В обратната посока Испания придоби най-много играчи от Италия (37), докато 30 играчи са се отправили към Франция, 30 към Германия, 24 към Турция и 18 към Румъния.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com