Голям скандал преди световното. Кой остана без виза

Делегацията на Южна Африка замина за Мексико за участието си на Световното първенство без полощник-треньора Хелман Мхалеле, на когото е отказана виза.

Мхалеле със сигурност няма да бъде в мача на откриването на 11-и юни срещу един от домакините – Мексико, като се очаква поне да пристигне в лагера на тима след това.

Тимът прекара 24 часа на пълна неяснота, след като първоначалният план бе да отпътува в неделя. Но беше възпрепятстван от забавянето на визите, което беше описано като "административна грешка" от Южноафриканската футболна асоциация (SAFA).

"Те (консулският отдел на Американското посолство в Йоханесбург) отказаха визата, но не са посочили причина. Много е трудно да се справиш с процеса, след като не получаваш никаква информация или причините, които изискват корекция - каза президентът на федерацията Дани Джордаан. - Не знаем защо е отказано, лутаме се в тъмното, но се надяваме да положителен развой. И също така се надяваме въпросът да бъде решен скоро.

Всички футболисти са на борда на самолета, както и 99 % от техническия персонал. Но в случая с Мхалеле ни направиха на глупаци."

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