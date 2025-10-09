Феноменален Карлос с първи думи след историческото злато! Емоционално признание

Световният шампион Карлос Насар коментира триумфа си и спечелената титла на шампионата в Норвегия. Българският щангист говори пред "Ринг тв" минути след големия успех.

"Точно тогава, когато съм притиснат, съм най-мотивиран. Истината е, че предпочетох да не взема медал от изхвърлянето, отколкото да остана със сребро в генералното класиране. Ясно е, че изхвърлянето не ми е най-силната дисциплина.

Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепят, много очакваха медала. Накарах ги да се съмняват, но в крайна сметка им дадох това, което искаха. Чухме българския химн, много хора пяха „Българи, юнаци“. Мисията ми е изпълнена", заяви Насар.

"Благодаря на всички за подкрепата, обичам ви! Накарах иранците да усетят българската сила. Дадох им малко надежда, че могат да спечелят и…

Пълна почивка няма никога – не спираме да работим и именно затова идват успехите. Харесва ми нашата работа, обичам това, което правя, и съм удовлетворен. Викане, хъс, мотивация, радост – от всичко това съм загубил гласа си", призна големият шампион.

