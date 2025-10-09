Историческо! Велик Карлос Насар грабна трета световна титла и постави нов рекорд

Българската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа ново историческо постижение като спечели трета световна титла във вдигането на тежести при това с нов световен рекорд в изтласкването.

Олимпийският шампион остана без медал в първото движение. Той завърши четвърти в изхвърлянето, справяйки се само с първата тежест от 173 килограма. Той бе безкомпромисен с нея при първия си опит. За съжаление, след това не успя да се справи със 178 килограма. В последствие Насар рискува със 182 килограма за нов световен рекорд, но и тази тежест се оказа непосилна за него. Алиреза от Иран обаче се оказа по-подготвен и записа новото постижение.

Първият му опит в изтласкването бе на 210 килограма, като щангата се оказа "лека" за него. След това щабът му заяви 219 килограма, които го изстреляха към върха след великолепно изпълнение. Опитът му за световен рекорд на 222 килограма беше убийствен, пише gong.bg.

С днешното си постижение Насар се нареди до легендите с по три световни титли в българските щанги - Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов.

