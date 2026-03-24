Фаворитите падат един след друг на Мастърса в Маями

Двамата фаворити Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим напуснаха преждевременно турнира от сериите Мастърс в Маями, след като загубиха още в третия кръг. Руснакът бе разбит от Франсиско Серундоло, а канадецът отстъпи пред Теренс Атман. Резултатите преобърнаха баланса в схемата и отвориха място за неочаквани претенденти. Турнирът вече губи част от големите си имена още преди решителната фаза.

Мачът на Медведев започна катастрофално и още в първите минути стана ясно, че той трудно ще намери ритъм. Серундоло наложи агресивна игра от основната линия, диктуваше темпото и буквално прегази съперника си в откриващия сет. Руснакът се върна в двубоя с по-стабилна игра във втората част, но колебанията му не изчезнаха.

Решителният момент дойде в самия край, когато аржентинецът запази хладнокръвие и наказа всяка грешка. По-високият брой печеливши удари и по-добрата ефективност в разиграванията наклониха везните в негова полза и оформиха една от най-силните му победи на турнира.

Паралелно с това отпадането на Оже-Алиасим допълни серията от изненади. Французинът Атман показа значително по-добра устойчивост в ключовите моменти и успя да контролира ритъма в решаващия сет. Канадецът редуваше силни и слаби периоди, което се оказа решаващо.

Така Маями се насочва към следващата фаза с разклатена йерархия и нови възможности за играчи извън тесния кръг на фаворитите, а напрежението в схемата расте с всяка следваща среща.

