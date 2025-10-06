Етрополе стана домакин на шахматно турне „Асеневци“

Национално шахматно турне „Асеневци“ за втори път гостува в град Етрополе с мисията да популяризира шахмата сред децата и се провежда

под патронажа на кмета на Община Етрополеинж. Владимир Александров и със съдействието на „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед-Етрополе“ и Клуб „Спорт и здраве-Етрополе“.

Домакин на събитието беше СУ „Христо Ясенов“ и директорът на училището г-жа Мила Манчева благодари на организаторите и Даян Нинов от шахматен клуб „Асеневци“ за радостта, която носят на децата и новите знания, които ще придобият.

Многократният шампион на България и професионален треньор Даян Нинов сподели с учениците:

„Сърдечно благодаря на общинското ръководство на Община Етрополе за това, че за втора поредна година приеха поканата да бъдат част от най-мащабното шахматно събитие в България, а именно Национално шахматно турне „Асеневци“. Благодаря, че приеха нашата кауза и направиха тази среща с вас възможна. Аз съм сигурен, че благодарение на Община Етрополе и техните партньори ще превърнем днешния ден в един истински празник на шахмата“.

За втори път Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров получи почетно отличие за цялостно развитие и популяризиране на шаха в България.

Турнето започна с въвеждащи лекции и практически занимания за учениците от СУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“, водени от опитния треньор на шахматен клуб „Асеневци” - Даян Нинов. Децата научиха много за шахмата и се включиха с ентусиазъм, а най-активните от тях спечелиха награди и подаръци. Всички получиха специални ваучери за безплатен шахматен курс, предоставен от клуб „Асеневци“, с които ще имат достъп до качествено обучение и подготовка. Даян Нинов получи от общинското ръководство подарък за спомен от гостуването си в градЕтрополе.

Благодарим на всички ученици и учители, и на домакините от СУ „Христо Ясенов“, че се включиха за втора поредна година в Национално шахматно турне „Асеневци“.

