Близо 30 000 се чакат на ЦСКА - Монако

ЦСКА посреща лидера във френската Лига 1 Монако утре от 19:45 ч. на националния стадион "Васил Левски", а двубоят ще се превърне в най-посетеното европейско домакинство на армейците от над 17 години.

На трибуните се очакват близо 30 000 зрители. Над 25 000 червени фенове не са присъствали на двубой на континенталната сцена от равенството 1:1 с английския Фулъм на 17 септември 2009 г. Тогава на "Васил Левски" имаше около 36 000 души.

Вчера от ЦСКА написаха, че продадените билети за предстоящия сблъсък са надвишили 15 000.

При нужда ще бъде отворен и първият блок на сектор Б. Засега няма информация колко фенове на монегаските ще присъстват, но бройката със сигурност няма да е внушителна.