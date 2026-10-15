Бербатов каза истината за ЦСКА и Монако

Димитър Бербатов даде интервю пред френското издание "Екип" преди мача между два от бившите му отбори - ЦСКА и Монако. Двубоят от основната фаза на Лигата на конференциите е тази вечер на Националния стадион „Васил Левски“ в София от 19:45 часа.

"На Балканите тайното оръжие се крие в колектива. ЦСКА е съперник, от който Монако трябва да се пази. Ако ги подценят, рискуват да си навлекат неприятности.



ЦСКА е несъмнено най-големият клуб в България. Преди година смени собствеността си и строи един от най-красивите стадиони на Балканите, който е почти готов.



Вероятно ще бъда на трибуните, ще подкрепям и двата отбора, с леко предпочитание към ЦСКА, защото искам най-доброто за българския футбол. Това е мач, който всички тук чакат; стадионът може би ще бъде пълен и наистина го очаквам с нетърпение", коментира Бербатов.

"Ако трябваше да избера само едно попадение, това би бил онзи срещу Ница, при който прехвърлих вратаря. Това е един от най-красивите голове в кариерата ми", добави 45-годишният ветеран, припомняйки брилянтното си изпълнение с Монако.

"За мен футболът е изкуство, а Хари Кейн е най-добрият нападател в света", казва още Бербатов в голямото интервю.