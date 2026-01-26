Българският футбол избухна в Турция - три победи и един шамар

Българските отбори, които водят зимната си подготовка в Турция, записаха силен ден с три победи и само една загуба в контролите си, като успехите дойдоха срещу сериозни съперници от Словакия, Русия и Румъния.

ЦСКА 1948 постигна първата си победа след шест проверки, след като обърна и победи Слован Братислава с 2-1. Словаците поведоха в 16-ата минута чрез Кухаревич, но българският тим реагира бързо и изравни пет минути по-късно след комбинация между Наско Илиев и Собреро. В 39-ата минута Илиев изведе Коуто, който донесе пълния обрат. През второто полувреме Слован натисна, но ЦСКА 1948 удържа ценния успех.

Първа победа в турската си подготовка записа и Арда. Тимът на Александър Тунчев се наложи с 2-1 над руския УФА, след като обърна мача след почивката. Карагарен изравни в 53-тата минута, а в 80-ата Серкан Юсеин донесе победата на кърджалийци. Последната контрола на Арда в Турция е на 29 януари срещу азербайджанския Нефтчи.

Монтана продължи стабилното си представяне и спечели втората си контрола на турска земя, след като надделя с 1-0 над румънския Сепси, втори във втория ешелон на Румъния. Единственото попадение падна в 79-ата минута, когато новото попълнение Ангелос Цингарас реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него. Монтана вече има победа и равенство от двете си проверки, а последната контрола е на 29 януари срещу руския Леноноградец.

Единствената загуба за българските тимове допусна Септември. Столичният отбор отстъпи с 1-2 пред казахстанския Ордабаси, като на полувремето резултатът бе равен 1-1, но след почивката съперникът стигна до победния гол.

