Арсенал мачка наред в ШЛ, счупи исторически рекорд

Арсенал продължава да гази на всички фронтове. Хората на Микел Артета сразиха с 3:0 Славия Прага като гост в 4-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Така „артилеристите“ оглавиха и класирането в турнира, записвайки 10 поредна победа във всички надпревари.

Успехът за лондончани изковаха Букайо Сака и Микел Мерино, който се разписа на 2 пъти. Английският национал откри резултата от дузпа в 32-ата минута. Мерино удвои в 46-ата минута, а след това фиксира крайното 0:3 в 68-ата минута.

Артилеристите счупиха и любопитен рекорд в Шампионската лига. Това се случи в 72-рата минута на мача в Прага, когато в игра се появи и юношата на клуба Макс Дауман, който на 15 години и 308 дни стана най-младият футболист, играл в някога в турнира.

Малко преди края реферът Алияр Агаев отсъди дузпа за Славия Прага, но след преразглеждане от ВАР я отмени.

Така Арсенал събра актив от 12 точки на върха на таблицата. Артилерисите са с 4 успеха от 4 мача и нямат допуснат гол, след като головата им разлика е 11:0. Славия Прага е на 30-ата позиция с 2 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com