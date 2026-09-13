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Счупиха рейса на "Славия"

Счупиха рейса на "Славия"

Хулигани атакуваха автобуса на "Славия" (Прага) преди градското дерби със "Спарта" (0:3) в събота. Хвърлена от тълпата бутилка счупи прозореца на рей...

13 април | 16:11
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