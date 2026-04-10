Алкарас се измъкна след тежка битка и нерви в Монте Карло

Световният номер едно Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, но победата му дойде след сериозни затруднения срещу Томас Мартин Ечевери. Испанецът спечели с 6:1, 4:6, 6:3 след 2 часа и 24 минути игра, като трябваше да премине през колебания и напрежение. Така той продължава защитата на титлата си, но показа, че не е недосегаем на клей. Срещата се превърна в тест за психиката и стабилността му.

Началото изглеждаше като демонстрация - Алкарас проби още в първия гейм, наложи пълен контрол и затвори първия сет с 6:1. В този момент нищо не подсказваше, че мачът ще се усложни.

Ечевери обаче отговори като един от най-опасните играчи на клей през сезона. Аржентинецът намери ритъм, проби два пъти и поведе убедително във втория сет, който спечели с 6:4. Испанецът започна да допуска повече грешки и загуби инерцията.

Решителната част също не мина без напрежение, въпреки че Алкарас поведе с ранен пробив и стигна до 3:0. При 5:3 той пропусна два мачбола на собствен сервис, преди да затвори срещата от третия опит.

Статистиката показа двойното лице на играта му - 45 печеливши удара срещу едва 15 за съперника, но и цели 47 непредизвикани грешки. Именно тази нестабилност превърна мача в истинско изпитание за фаворита.

На четвъртфиналите Алкарас ще се изправи срещу Александър Бублик, който победи Иржи Лехечка с 6:2, 7:5. Двамата не са се срещали до момента, което добавя допълнителна интрига.

В останалите срещи Алекс Де Минор продължи напред след 7:5, 7:6 (4) срещу Александър Блокс, а Валентен Вашро направи впечатляващ обрат срещу Хуберт Хуркач с 6:7 (4), 6:3, 6:4 и ще се изправи именно срещу Де Минор в следващия кръг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com