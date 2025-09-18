Зловещо! Намериха мъртва жена във Варна

Труп на жена е открит тази сутрин в междублоково пространство във варненския квартал "Чайка". Случаят се разследва от полицията.
От там посочиха, че към момента се работи по всички възможни версии.
Сигналът е подаден в 4:50 ч. тази сутрин от роднина на починалата жена, която е на 48 години.
От прокуратурата във Варна съобщиха, че се работи активно за изясняването на обстоятелствата по случая.
Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта. По непотвърдена все още информация по тялото на починалата жена има следи от насилие.
