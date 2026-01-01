Откриха мъртва издирвана жена от Шумен
Тя бе обявена през декември за издирване
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Тя бе обявена през декември за издирване
Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване
Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта
Парамедиците на успели да спасят 36-годишната жена
Все още няма подробности
Младата майка е обявена за издирване вчера сутринта
Тя е на 74 г., открита е в жилището й в Хасково
Откритият източник на радиация е най-бързо въртящият се пулсар от всички открити
Случаят не е прецедент
Работи се по версията за самоубийство
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