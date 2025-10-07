Сняг затрупа Родопите

Вече трупа сняг по проходите "Пампорово“, "Рожен“ и "Превала“ в област Смолян, съобщи дежурният в Областно пътно управление - Смолян.

Създава се организация за почистване и се организират машини, като на места вече са започнали да чистят пътната настилка.

В останалите части на област Смолян валежите са от дъжд.

Няма затворени пътища в региона. Няма и подадени сигнали за инциденти през изминалата нощ по пътищата в област Смолян.

