Плевен повлече крак. И Ситово на протест за безводие

Безводието изкара на нови протести жители на Плевен и село Ситово.

Водната криза продължава да предизвиква напрежение в различни части на страната. Жители на Плевен и село Ситово излязоха на протести заради продължаващите проблеми с водоснабдяването.

В Плевен гражданите се събраха пред сградата на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК), за да изразят недоволството си от тежкия воден режим. Водата в града се пуска едва по шест-седем часа на ден – по три часа сутрин и още толкова вечер. Протестиращите издигнаха плакати с надпис „Водата е човешко право“ и хвърляха празни бутилки и туби пред входа на сградата, обвинявайки институциите в „умишлено бездействие“. Това е вторият пореден протест в града за това лято, след като преди седмица се проведе първият.

В същото време десетки жители на село Ситово също излязоха на протест срещу системното безводие. Според хората проблемите продължават от години, но са ескалирали през 2024 г. и не са решени и до днес. „Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.

Жителите на Ситово предупредиха, че ако не бъдат предприети спешни мерки, ще последват нови протести.

