Откриха оръжието от убийството на Илиян Филипов, разследващите пазят подробностите

Повече от месец след убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов разследващите са открили оръжието, с което е бил застрелян. Новината беше потвърдена в днес, 6 ноември, от Окръжната прокуратура в Пловдив. Огнестрелното оръжие вече е приобщено към досъдебното производство като веществено доказателство.

Засега не се съобщава къде и при какви обстоятелства е намерено. По-рано водолази претърсваха река Марица в търсене на оръжието, но няма потвърждение дали именно там е открито то. От прокуратурата уточняват, че разследването продължава и на този етап няма да бъдат предоставяни допълнителни подробности.

53-годишният Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден около 1 часа след полунощ в квартал „Христо Смирненски“.

За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на бизнесмена. На 1 октомври прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство. Мегеров остава в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Като възможен мотив за престъплението се разглеждат неуредени финансови отношения между двамата. Официално заключение за причините за убийството обаче не е обявено.

Илиян Филипов беше основател на транспортната компания ПИМК и една от разпознаваемите фигури в бизнеса на Пловдив. Името му беше тясно свързано и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), както и с изграждането на стадион „Христо Ботев“.