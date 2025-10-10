Бургас се превърна в града на знанието

Рекорден брой 28 190 ученици прекрачиха прага на класните стаи през настоящата учебна година в Бургас.

Тенденцията на устойчив ръст превръща Бургас в един от най-динамично развиващите се образователни центрове в страната – град, който расте с децата си.

Модерна образователна инфраструктура и нови училища

За да отговори на растящите нужди на образователната система, Община Бургас инвестира активно в модернизация на базата и изграждане на нови сгради.

Само за две години броят на учениците в бургаските училища е нараснал с над три хиляди – от 24 540 през 2023 г. до 28 190 през 2025 г.. Това е най-високият резултат за последното десетилетие и ясен знак, че Бургас привлича все повече млади семейства, които избират града като място за образование, развитие и бъдеще. Ръстът не е просто статистика – той показва, че Бургас се превръща в град, който задържа и вдъхновява младите хора.

Положителната динамика се отразява и при най-малките – броят на първокласниците достига 2 750, а децата в яслите и детските градини вече са 7 941.

Само през тази година са разкрити 43 нови класни стаи в три корпуса – на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, на споделения корпус на ПГРЕ и ППМГ, както и в ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Победа“.

„Да се учи в Бургас става все по-престижно. Успехите и реализацията на нашите ученици достигат нови висоти. За да посрещнем този повишен интерес, завършваме един етап на строителство и започваме още по-мащабен през 2026–2027 г.“, коментира кметът Димитър Николов.

На 15 септември 2026 г. в кв.“Крайморие‘‘ в Бургас ще се открие първото училище на самия бряг на морето – символ на визията за съчетание между знание, природа и съвременна архитектура.

До края на годината ще стартира проектирането на още четири детски градини, два физкултурни салона, училищен басейн и ново училище.

Най-желаните специалности за 2025/2026 г.

Интересът към специалности, свързани с природни науки, чужди езици, информационни технологии и професионално образование, остава висок.

Профилът „Природни науки“ е най-желан с 220 класирани ученици, а в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ математическият профил „Математика и информатика“ запазва минимален бал от 454.75 точки.

В езиковите гимназии профилите с немски, английски и испански език са запълнени напълно, с балове над 400 точки.

Силен интерес има и към професионалните направления – „Строителство и архитектура с английски език“, „Кетъринг“, „Организация на туризма“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Авиомеханика“.

Мечтата на града - да бъде университетски център

Бургаския Свободен Университет и БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ години наред бележат устойчив растеж и утвърждават Бургас като модерен университетски град.

В града от няколко години успешно функционират филиали на Софийския университет „Климент Охридски“,Националната художествена академия, а от тази учебна година и на НАТФИЗ“ Кръстьо Сарафов“. Те разширяват достъпа до висше образование и създават нови възможности за младите хора. Предстои откриването и на филиал на Националната музикална академия, който ще допълни академичния облик на морския град.

Бургаският филиал на СУ откри академичната 2025–2026 година с две нови бакалавърски програми с изучаване на японски и китайски език и с разширена учебна база в новата си локация – многофункционален комплекс Central Park Бургас.

Първият и единствен филиал на НАТФИЗ извън столицата избра Бургас. Първият випуск на филиала започва обучението си в специалност „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов.

Филиалът в Бургас е първата стъпка към децентрализация на висшето образование в сферата на сценичните и екранните изкуства. Освен „Актьорство за драматичен театър“, в него ще се предлагат и специалности като „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.

Театрален колеж „Любен Гройс“ постигна впечатляващи резултати още със студентите си от първия си випуск. От тази година ще има два нови класа, водени от изключителни личности, носещи международно признание и дълбок артистичен опит - режисьорката Лилия Абаджиева, харизматичният български актьор, номиниран за “Оскар” - Димитър Маринов.

В нaчалото лятото в Бургас започна изграждането на нов студентски кампус в квартал „Хоризонт“. Проектът се реализира на площ от 26 декара и включва изграждане на мултифункционална учебна сграда, сграда за учебно-изследователска дейност, спортен център, библиотека, заведение за хранене, както и две жилищни сгради – едната за студенти, другата за преподаватели. В близост е предвидено и строителство на детска градина.

Строителството на нови училища, разкриването на нови факултети и специалности към съществуващите университети и филиали и изграждането на Студенски кампус утвърждава Бургас като значим културен, образователен и творчески център с амбиция за бъдещо развитие на европейско ниво.

Зелени политики

Ток от биоразградими отпадъци - за социални заведения

Анаеробната инсталация в Бургас заработи и произвежда чиста енергия. Кметът Димитър Николов призова хората в морския град да изхвърлят биосуровините в предвидените кафяви кофи, за да се добива повече електроенергия.

Той демонстрира във видео в профила си в социалните мрежи как си зарежда мобилния телефон от електричеството, произведено от отпадъците.

Анаеробната инсталация в Бургас е първата в България, която работи по принципа на суха метанизация. Тя разполага с капацитет за преработка на над 30 000 тона отпадъци годишно и е без аналог в страната. Съоръжението включва 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище, 6 тунела за компостиране и когенераторна система от най-висок клас за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Инсталацията е оборудвана със съвременни системи за управление на ферментацията, мониторинг и контрол на процесите. Разграждането на отпадъците се извършва при пълна липса на кислород със съдействието на специални бактерии, в резултат на което се получават висококачествен компост и метан.

Вече традиционно студенти от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ провеждат учебни занятия на територията на инсталацията и се запознават на практика със съвременните технологии за оползотворяване на отпадъци.

