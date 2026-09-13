Проф. Надежда Илиева пред СТАНДАРТ: Мечтая да сме по-грамотни!
Извън София най-интензивното строителство е в ромските квартали
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Извън София най-интензивното строителство е в ромските квартали
До края на годината ще стартира проектирането на още четири детски градини
Министърът на образованието проф. Тодор Танев свика на съвещание шефове на просветни инспекторати и директори, за да обяви основните задачи през новат...
София. Депутатите днес ще гласуват окончателно новия модел на Сметната палата. Предвижда се ръководството ѝ да има петчленен състав. Новото правителс...
Разлог. 51 ученици от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" в Разлог ще се обучават в местни фирми. Те ще имат въ...
По-малко двойки за гимназия, катерицата провали малките