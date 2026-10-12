Преобразяването на Павликени

Общината блести със санирани училища, нови спортни площадки и детски градини

Когато в началото на май повече от 4000 души се събраха в Павликени за Празника на яйцето, това трудно може да бъде обяснено само с любовта към кулинарния продукт. В градския парк „Кирил Ракаров“ се срещат над 1000 участници – самодейци от населените места в региона, читалища, детски градини, пенсионерски клубове и гости. Има състезания, концерти, кулинарни конкурси и, разбира се, хиляди яйца. Създаден като местна идея, Празникът на яйцето вече има собствена публика и разпознаваемост. Но зад този необичаен празник стои нещо много по-съществено – опитът на един малък град да превърне собствената си идентичност в ресурс за развитие.

Това е една от десетките причини днес Павликени да изглежда различно от града, който беше преди 15 години.

Промяната не се случва с един голям проект и няма една сграда, която да я символизира. Тя се вижда в различни посоки – в обновените и санирани училищата с въведени модерни технологии, в новоизградените спортни съоръжения, парковете и детските площадки, в над 100 културни събития годишно, широкото портфолио от социални услуги, обновената инфраструктура и начина, по който градът представя себе си.

Началото на тази мащабна промяна идва през 2011 г., когато Емануил Манолов поема управлението на общината. Той се обляга на опита си като строителен инженер, именно когато голямата задача пред местната власт е да използва възможностите на европейското финансиране за обновяване на основната инфраструктура. Още тогава сред приоритетите са европейските проекти и инвестициите в инфраструктурата. Първият сред тях е за реконструкция на централния площад „Свобода“ в Павликени. Следват още над 120 проекта, а инвестициите, разделени на глава от населението, надвишават тези в областните градове.

Целта е една – на местните хора да бъдат осигурени всички удобства, каквито има и в големия град.

За Павликени последните 15 години са период, в който инвестициите постепенно се преместват от базовата инфраструктура към по-широка политика за развитие на града и населените места. Пътищата и ВиК инфраструктурата остават приоритет, но към тях се добавят образованието, спорта, културата, градската среда, социалните услуги и туризма.

През последните години са изпълнени и няколко знакови проекта. Сред тях се отличава този за модернизиране на уличното осветление в двата града в общината. В Павликени са монтирани 1373 нови LED осветителя, а в Бяла черква – още 454. Това намалява разходите за електроенергия, но има и друг ефект – подобрява сигурността и качеството на публичната среда.

Може би най-ясно промяната в Павликени се вижда именно в образованието.

През 2025 г. приключи ремонтът и модернизацията на ОУ „Св. Климент Охридски“ с инвестиция от над 3 млн. лева. В трите училища в Павликени, както и в ОУ „Филип Тотю“ в с. Върбовка и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Батак, са изградени STEM кабинети. В ПГАТ „Цанко Церковски“ беше отворен Център за високи постижения в професионалното образование с работилници и кабинети по направления, свързани с полиграфията, растениевъдството, металообработващите машини с цифрово програмно управление и механизацията на земеделското стопанство. Това заздравява връзката между професионалната гимназия и местния бизнес. „Ако местният бизнес има нужда от квалифицирани кадри, образованието трябва да бъде ориентирано към реалните професии и технологии. Ако младите хора трябва да бъдат убедени, че могат да получат добро образование и професия, без задължително да напускат региона, училището трябва да им даде такава възможност“, казва кметът инж. Манолов. Професионалната гимназия вече е с напълно обновено общежитие и привлича ученици от по-широк регион.

Ясно личи развитието и на спортната инфраструктура. Чрез поредица от проекти в последните години беше обновен градския стадион „Ганчо Панов“, а последната иновация там е новата лекоатлетическа писта с настилка от най-високо ниво. Изграден беше покрит плувен басейн, който е домакин на множество състезания по плуване. В последните години бяха открити нови спортни клубове по шахмат, кудо и карате киокушин, лека атлетика, баскетбол, плуване и др.

Модернизацията на Дома за стари хора в Караисен е пример за иновациите в социалната сфера. След инвестицията сградата предлага съвременна среда за живот и социална грижа, оборудвана е с фотоволтаична централа и собствена пречиствателна станция, а в двора е изграден фитнес за настанените в Дома. Община Павликени се гордее с широкото портфолио от социални услуги, които предоставя на нуждаещите се, както и с множеството благотворителни инициативи през годината.

Атрактивни обекти привличат туристически интерес

Павликени има още едно предимство – непознатата многовековна история. Край града се намира Античният керамичен център – свидетелство за мащабно производство на керамика през римската епоха и единствен по рода си музей на открито в България. Наблизо туристи привлича и културното наследство на втория град в общината - Бяла черква, със своите пет музея и спомена за Бачо Киро и четниците от Дряновската епопея.

Обновяването на експозицията на Исторически музей - Павликени е сред последните стъпки в тази посока. Колекцията е представена чрез модерни технологии, които ангажират всички сетива. Наскоро музея получи дарение от наследниците на оперния бас Никола Гюзелев, който е родом от Павликени.

Общината действа активно и за опазване на културното наследство. Усилено се работи по проекта за реконструкция на килийното училище в с. Михалци. Търси се път и към стопанисването на Лесичерския стълб, исторически обект също от римско време.

ВиК остава един от големите приоритети

Водоснабдяването е сред най-сериозните инфраструктурни въпроси пред общината. Част от водопроводната мрежа е изградена преди десетилетия и е силно амортизирана, което води до значителни загуби на вода. Проблемът се задълбочава и от засушаването, което през последните години засяга все по-сериозно Северна България.

Павликени търси външно финансиране за обновяване на мрежата и в момента се изпълняват три проекта за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи в Бутово, Дъскот, Горна Липница, Долна Липница, Патреш и Лесичери. Проектите са защитени по Стратегическия план за развитие на земеделието.

Отделно от това се реконструират около 10 километра водопровод в Недан с инвестиция от около 5 млн. лева без ДДС от държавния бюджет. Работи се по най-проблемните участъци, от които зависи надеждността на водоснабдяването.

Тези инвестиции са продължение на последователна политика през годините. В Павликени е изградена градска пречиствателна станция за отпадни води и е подменена канализационната мрежа. Чрез седем отделни проекта е обновена значителна част от водопроводната мрежа на града. Реализирани са инвестиции и в Караисен, и Бяла черква, както и проекти за допълнително водоснабдяване на Върбовка и за довеждащия тласкател към Вишовград.