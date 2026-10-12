Крумовград – инвестиции в хората, средата и бъдещето

Обновеният градски парк вече има пешеходни и велоалеи, места за отдих, скейтпарк, паркоместа

Крумовград се променя. С всяка обновена сграда, с всеки рехабилитиран път, с всяко ново пространство за децата и с всяка инвестиция, която прави ежедневието на хората по-сигурно, по-комфортно и по-добро.

В Крумовград обновлението не е само нова фасада или ремонтирана улица. То е цялостна промяна на средата, в която живеят хората – от дома на възрастния човек до училището на детето, от кварталната сграда до градския парк, от пътя към малкото село до културното наследство, което може да превърне региона в нова туристическа дестинация.

Зад всичко това стои ясна визия – Крумовград да бъде съвременен, достъпен и устойчив град, в който хората да живеят спокойно, децата да растат с възможности, а малките населени места да не остават встрани от развитието.

От възрастните хора до децата с различни възможности

Една от най-важните промени е там, където обикновено започва и човешката грижа – при хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Цялостно е обновен „Домът за стари хора“ в Крумовград. Преустройството на четвъртия етаж, мерките за енергийна ефективност, новото оборудване и обзавеждане, както и благоустрояването на дворното пространство превръщат сградата в по-сигурно, достъпно и уютно място за своите обитатели.

Но същата сграда вече има и още една важна роля.

През декември 2025 г. на третия етаж отвори врати Дневният център за деца с увреждания. Капацитетът му е 20 деца, а зад цифрата стоят двадесет семейства, за които всеки ден е изпитание, но и надежда.

Центърът осигурява ежедневна грижа, рехабилитация и професионална подкрепа както за децата, така и за техните семейства.

Така една обновена сграда събира два от най-важните ангажименти на една общност – уважението към възрастните и грижата за децата.

Инвестицията, която започва от детската градина

Ако един град иска бъдеще, той трябва да го построи още днес. И най-сигурното място, от което може да започне, е училището и детската градина.

В ДГ „Митко Палаузов“ в Крумовград са изпълнени мерки за енергийна ефективност и е благоустроено дворното пространство. В ДГ „Слънце“ в село Токачка също е реализиран проект за енергийна ефективност.

Промяната продължава и в СУ „Васил Левски“ в Крумовград. Там е реализиран проект за повишаване на енергийната ефективност, съчетан с благоустрояване на прилежащото пространство.

Резултатът е повече от по-ниски разходи и по-добра сграда. Целта е децата да имат нормална, съвременна среда за учене, спорт, отдих и училищни събития.

Защото инвестицията в образованието не се измерва само в квадратни метри. Тя се измерва в това дали едно дете има желание да остане, да учи и един ден да се върне.

22,5 декара нов живот

Една от най-видимите промени в Крумовград е там, където градът среща свободното време.

Около Градския парк, Хижа „Свежест“, Общинския детски комплекс и Детския развлекателен център постепенно се оформя нова жизнена зона.

Обновеният градски парк заема близо 22,5 декара. В него вече има пешеходни и велоалеи, места за отдих, скейтпарк, паркоместа и стойки за велосипеди.

Но най-важното е друго – паркът връща хората навън.

Тук разходката може да срещне спорта, спортът – детската игра, а детската игра – културните и образователните занимания.

Обновеното пространство около ОДК дава по-добри условия за творчество и обучение. Детският развлекателен център с кафе-сладкарница допълва зоната с възможности за игри и забавления.

Така постепенно се оформя място, каквото всеки жив град има нужда да притежава – пространство, в което няма значение дали си на пет, на двадесет и пет или на петдесет и пет години.

Място за разходка. За спорт. За култура. За туризъм. И най-вече – за срещи.

Пътищата, които събират хората

За един град обаче развитието не свършва в неговия център. Крумовград е община с много населени места и затова добрата свързаност е част от качеството на живот.

Рехабилитирани са общинските пътища Горна Кула – Долна Кула и Пашинци – Бук – Лъжичник. В процес на изграждане са и пътищата Аврен – Черничево и Маджарово – Бряговец.

За човек, който живее в малко населено място, това не е просто асфалт. Това е пътят до лекаря. До училището. До работата. До магазина. До административна услуга. До града.

По-добрата пътна инфраструктура означава по-сигурно пътуване, по-добра свързаност и по-лесен достъп до услуги за хората от селата.

А когато пътищата стават по-добри, разстоянията започват да изглеждат по-къси.

Новото лице на входа на Крумовград

Градът променя и собственото си лице. С изграждането и благоустрояването на улица „Крайречна“ – първи етап, се появява ново градско пространство с места за отдих, спорт и паркиране, както и велоалея. Това е повече от инфраструктурен проект. Това е една от първите картини, които човек вижда, когато влиза в Крумовград.

И затова входът на един град винаги е неговата визитна картичка.

Крумовград вече има причина да посреща хората с различно лице.

Под фасадите се променят и домовете

Промяната стига и до жилищните квартали. По Националния план за възстановяване и устойчивост са енергийно обновени многофамилните сгради на ж.к. „Дружба“ № 5, ул. „Александър Стамболийски“ № 6 и ул. „Димитър Благоев“ № 1.

Това са сградите, покрай които хората минават всеки ден. Домовете, в които живеят семейства. Мястото, което човек най-силно усеща като свое.

Енергийната ефективност означава по-добра среда и по-комфортни жилища, но има и друг ефект – променя облика на квартала и усещането за ред и грижа към мястото.

Защото обновеният град започва не само от центъра. Започва от входа на дома.

Когато историята излезе от учебниците

Крумовград обаче не гледа само напред. Градът инвестира и в това, което идва от много по-далеч – собствената му история. С финансовата подкрепа на Общината се проучва късноантичната и средновековна крепост край село Храстово.

Археологическите открития вече показват многопластова история на мястото. А всяко ново откритие е не просто парче от миналото, а възможност за бъдещето.

Защото културното наследство може да бъде и туристически маршрут, и нова причина човек да посети Крумовград, и възможност планината да разкаже собствената си история. Така археологията среща туризма, а миналото започва да работи за бъдещето.

Крумовград не просто ремонтира. Крумовград пренарежда средата

Когато всички тези промени се погледнат заедно, картината става по-ясна. Новият парк. Обновените училища и детски градини. Домът за стари хора. Дневният център за деца с увреждания. Новите пространства около ОДК. Детският развлекателен център. Рехабилитираните и изграждащите се пътища. Новата „Крайречна“. Енергийно обновените жилищни сгради. Крепостта край Храстово.

Това не са отделни точки върху картата. Това е постепенно пренареждане на начина, по който хората живеят в Крумовград.

Защото истинското развитие не е само колко нови сгради са построени. То е дали един възрастен човек се чувства по-сигурен. Дали едно дете има място за игра. Дали родителят му има достъп до подкрепа. Дали ученикът влиза в модерна училищна среда. Дали човекът от малкото село може да стигне спокойно до града. Дали семейството се прибира в по-добър дом. Дали туристът има причина да остане още един ден.

И точно там се измерва промяната.

Крумовград днес не просто ремонтира улици и сгради. Той изгражда среда, в която настоящето да бъде по-добро, а бъдещето – по-възможно. Защото един град има смисъл не само когато изглежда добре. А когато хората му живеят добре.