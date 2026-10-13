Крумовград – инвестиции в хората, средата и бъдещето
Късноантичната и средновековна крепост край село Храстово е новата гордост на общината
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Късноантичната и средновековна крепост край село Храстово е новата гордост на общината
. В зоокъта на градския парк снощи е открит мъртав един от гледачите на животни, 49-годишен мъж от Разград
Стара Загора. Средновековна черква в централния градски парк „5 октомври" най-неочаквано бе разкрита при изкопните работи на т.н. воден цикъл, който с...