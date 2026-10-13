Иван Гайков пред СТАНДАРТ: Приморско вече е много повече от море и прекрасни плажове

Удължаваме сезона, обновяваме инфраструктурата и изграждаме нова туристическа идентичност, казва кметът Иван Гайков

Приморско иска да надскочи образа на типична лятна морска дестинация и постепенно да се превърне в място, което предлага преживявания през все повече месеци от годината. Общината инвестира едновременно в инфраструктура, туристически събития, спорт, култура и нови обществени пространства, а една от най-големите амбиции е цялостното преобразяване на градската среда. Кметът Иван Гайков вижда развитието не като поредица от отделни проекти, а като дългосрочна промяна, която трябва да се усеща и от местните хора, и от гостите. Сред ключовите планове са модернизацията на пристанището, новият парк на носа на полуострова, по-добрата свързаност и постепенното удължаване на туристическия сезон. Гайков разказва как си представя Приморско след края на мандата и защо най-важният критерий за успех остава доверието на хората.

- Г-н Гайков, 12 октомври е Денят на българската община - ден, който поставя във фокуса значението на местната власт. Какво означава за Вас да бъдете кмет на Приморско и каква е най-голямата отговорност, която носи тази позиция?

Да бъда кмет на Приморско за мен е преди всичко огромна чест, но и отговорност, която не приключва с края на работния ден. Това е градът, в който съм израснал, който обичам и с който е свързан целият ми живот. Затова никога не съм възприемал кметската позиция просто като длъжност - приемам я като възможност и задължение да оставя след себе си нещо по-добро.

Най-голямата отговорност е доверието на хората. В една малка община дистанция между кмета и хората практически няма - срещаме се всеки ден, разговаряме на улицата, споделяме проблемите и заедно виждаме резултатите.

За мен да бъда кмет на Приморско означава всяка сутрин да знам за кого работя и всяка вечер да мога да си отговоря на един прост въпрос - направих ли днес нещо, с което утре Приморско да бъде по-добро място за живот?

- Как оценявате летния туристически сезон 2026 г. и успя ли Приморско да затвърди позицията си сред предпочитаните морски дестинации?

Категорично мога да определя сезон 2026 като един от успешните за Приморско през последните години. Но за мен успехът не се измерва единствено с броя на туристите. По-важното е, че започнахме да променяме цялостното усещане за дестинацията.

Приморско вече предлага много повече от море и прекрасни плажове. Създадохме изключително богат културен, музикален и спортен календар. PRIM FEST се превърна в разпознаваема марка, операта на Бегликташ съчетава по уникален начин история, природа и високо изкуство, а големите спортни събития събират хиляди участници и гости. Успоредно с това инвестираме в чистота, сигурност, инфраструктура и по-добра градска среда.

Най-ценна за мен обаче е обратната връзка от хората. Когато туристът си тръгне с хубав спомен и с желание да се върне, тогава сме си свършили работата. Нашата цел е всеки гост на Приморско да се превръща в негов посланик.

- Приморско има амбицията да развива туризма не само през летните месеци. Какви са конкретните стъпки за превръщането на общината в целогодишна туристическа дестинация?

Това е следващата голяма крачка пред нас. Имаме уникалното съчетание на море, Странджа, Ропотамо, Бегликташ, история, култура и отлични възможности за спорт.

Нашата задача е този огромен потенциал да работи не само през юни, юли и август. Затова постепенно разширяваме календара извън активния сезон и развиваме спортния, културния, природния и събитийния туризъм. Големите колоездачни прояви, футболните турнири, „Лъвско сърце“, ветроходните състезания, културните събития и Бегликташ показват, че Приморско има какво да предложи и извън традиционната лятна почивка.

Паралелно работим за по-добра достъпност до природните и културните ни забележителности, за развитие на крайбрежната инфраструктура, пешеходните и велосипедните връзки и за създаване на нови обществени пространства.

Не си поставям нереалистичната цел през януари да имаме туристическия поток от август. Целта е постепенно да удължаваме сезона и Приморско да има причина да бъде посетено през все повече месеци от годината.

- Сред важните задачи пред общината са инфраструктурата, благоустрояването и паркирането. Кои проекти ще дадат най-осезаема промяна за жителите и туристите през следващата година?

Това е може би най-видимата част от работата ни. В момента изпълняваме поредния етап от вътрешната връзка Приморско-ММЦ-Китен, като обновяваме не просто асфалта, а цялата среда - подземна инфраструктура, тротоари, осветление и нови паркоместа.

Продължаваме във всяко населено място с реконструкцията на улици, подмяната на старите водопроводи и осветлението, изграждането на тротоари и увеличаването на местата за паркиране. Там, където пространството позволява, още при проектирането търсим решения за повече паркоместа, защото това е един от сериозните проблеми на всеки развиващ се туристически град.

Сред стратегическите ни проекти остава и разширението и модернизацията на пристанището на Приморско, което ще даде съвсем различна перспектива не само на града, но и на морския туризъм в региона.

За мен е важно хората да виждат цялостната логика - не ремонтираме отделни улици на парче, а постепенно изграждаме нова, свързана и функционална градска среда.

- Новият парк на носа на полуострова е сред значимите проекти за Приморско. Как си представяте това пространство и каква роля ще има то в развитието на града като туристическа и културна дестинация?

Това е едно от най-специалните места в Приморско и точно затова подходът към него трябва да бъде различен. Не искаме просто още един парк. Искаме да създадем емблематично обществено пространство, което да носи духа на Приморско.

Представям си място, в което природата, морето, културата и съвременната градска среда се срещат - пространство за разходка, почивка, срещи, малки културни прояви и красиви гледки към морето. Място, което местните хора да чувстват като свое, а туристите задължително да искат да посетят.

Големите туристически градове имат своите разпознаваеми пространства. Амбицията ми е носът постепенно да се превърне в едно от тези места за Приморско - неговата естествена сцена към морето и още един символ на новия облик на града.

- Каква е голямата Ви визия за Приморско в края на мандата - с какво искате да бъде запомнен този период и какво трябва да е различно в града и общината?

Искам хората да могат да кажат съвсем просто: „Община Приморско се промени.“

Не ме интересува една отделна улица, един концерт или един проект да остане като символ на този мандат. Искам да остане цялостната промяна - обновена инфраструктура, по-добра градска среда, повече паркоместа, модерно пристанище, чисти и подредени населени места, силен културен и спортен календар и много по-разпознаваема туристическа идентичност.

Искам Приморско да бъде място, в което местните хора живеят по-добре и се гордеят, че са оттук, а гостите усещат, че са добре дошли и искат да се върнат.

За тези три години поставихме много високо темпо. Някои неща вече се виждат, други се строят, а най-мащабните тепърва предстоят. Не всичко може да бъде направено за един мандат, но може да бъде зададена посока, която вече не може да бъде обърната.

Ако в края на мандата сме успели да превърнем Приморско в по-модерна, по-красива, по-подредена и по-желана община, но същевременно сме запазили неговия характер, природа и усещане за принадлежност, тогава ще знам, че усилията са си заслужавали.

Защото моята голяма амбиция не е просто да променим облика на Приморско. Искам да променим представата за това какво може да бъде Приморско.