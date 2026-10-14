Исперих с нова вълна от проекти. Градът и селата променят облика си

Голямата цел е по-добър живот

През последните години община Исперих следва последователна политика за подобряване на жизнената среда, модернизиране на обществената инфраструктура и разширяване на услугите за гражданите. Обновеният градски площад, модернизацията на стадиона и спортната инфраструктура, обновеният общински пазар, новите социални услуги, инвестициите в образованието и проектите в населените места са част от видимите резултати.

Общинското ръководство работи активно за привличане на средства от национални и европейски програми, което позволява реализацията на значими инвестиции, без основната тежест да пада върху местния бюджет. Наред с инфраструктурата и енергийната ефективност сред основните приоритети на кмета инж. Белгин Шукри и неговия екип остават здравеопазването, социалните услуги и образованието.

Детското отделение в Исперих беше запазено

Сред най-важните решения през годината беше запазването на детското отделение към МБАЛ-Исперих. След като лечебното заведение отчете сериозни финансови затруднения и възникна реална опасност отделението да преустанови дейността си, общинското ръководство предприе конкретни действия за неговото съхраняване.

Общината осигури необходимото дофинансиране, за да продължи работата на отделението, водена от разбирането, че достъпът до детско здравеопазване е жизненоважен за семействата в общината и региона. Подкрепата за болницата продължава политика от предходните години, когато беше изградена и соларна система с цел намаляване на разходите за електроенергия и подобряване на финансовата устойчивост на лечебното заведение.

Нова социална услуга в Голям Поровец

Сериозен акцент е поставен и върху развитието на социалните услуги. В село Голям Поровец приключи цялостното обновяване и преустройство на сградата на бившето училище, в която са създадени условия за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания.

Изградена е достъпна среда, доставени са обзавеждане, оборудване и специализирани помощни средства, а прилежащото пространство е благоустроено. Новата база ще може да приема до 15 потребители в среда, максимално близка до домашната.

След приключването на строителните дейности предстои осигуряване на финансиране за разкриването и функционирането на самата социална услуга.

Фотоволтаици и електромобил за социалните центрове

Общината реализира и проект за повишаване на енергийната ефективност на социалните услуги. В три социални центъра са изградени фотоволтаични системи с батерии за съхранение на произведената електроенергия, а за нуждите на потребителите и специалистите е осигурен електрически автомобил със зарядна станция.

Инвестицията ще намали разходите за издръжка и ще позволи повече средства да бъдат насочвани към качеството на услугите.

Нов облик за най-голямото училище

Значими резултати има и в образованието. Приключи проектът за цялостно обновяване и модернизация на ОУ „Васил Априлов“ - най-голямото училище в общината.

Освен мерките за енергийна ефективност са изградени съвременни STEM центрове, подобрена е достъпността на сградите и са създадени по-добри условия за обучение на стотици ученици.

Обновени административни сгради

Завърши модернизацията и на две от основните административни сгради на общината - на ул. „Дунав“ № 2 и ул. „Васил Левски“ № 70.

И двете преминаха през цялостно енергийно обновяване с топлоизолация, нова дограма, модерно осветление и фотоволтаични системи за собствени нужди. Предприети са и мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Освен по-ниски разходи за енергия проектите осигуряват по-добри условия за работа и по-качествено административно обслужване на гражданите.

Ремонти стигат и до кварталните улици

През последните години последователно се обновява и уличната инфраструктура. След основните и най-натоварени градски артерии процесът вече обхваща и кварталните улици.

Сред най-значимите реализирани обекти е цялостното обновяване на ул. „Лудогорие“, където са изградени нови тротоари, подменени са бордюрите и е положена нова асфалтова настилка по цялото трасе.

Ремонти са извършени и по ул. „Васил Левски“, както и по други участъци от уличната мрежа в Исперих и населените места от общината.

Паралелно с това приключи проектът за модернизация и интелигентно управление на уличното осветление в 24 населени места, който осигурява по-добра осветеност и по-ефективен контрол върху разходите.

Над 3 млн. евро за нови улици и пътища

Постигнатото през последната година е само част от проектите, по които работи общинското ръководство. Успоредно със завършените инвестиции Община Исперих подготвя и нови проекти за следващите години.

През 2025 г. бяха подписани пет договора с Държавен фонд „Земеделие“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Сред тях са два мащабни проекта за реконструкция и рехабилитация на улици в Исперих и редица населени места, както и проект за обновяване на участъци от общинската пътна мрежа в селата Лудогорци и Бърдоква.

Общата стойност на предстоящите инфраструктурни инвестиции надхвърля 3 млн. евро и ще подобри транспортната свързаност и безопасността на движението.

Читалище „Съзнание-1891“ получава нов живот

Съществен ресурс ще бъде насочен и към културната инфраструктура. Предстои цялостно обновяване на северното крило на читалище „Съзнание-1891“ в Исперих. Проектът включва мерки за енергийна ефективност, модернизиране на отоплителната система, подобряване на достъпната среда, обновяване на площадното пространство пред сградата, ново сценично осветление и озвучаване, подмяна на театралните столове и ремонт на административните помещения.

След реализацията му читалището ще разполага със значително по-добри условия за културни събития и развитие на самодейната дейност.

Нова спортна зона в градския парк

През 2026 г. бяха подписани още два договора с Държавен фонд „Земеделие“. Единият предвижда изграждането на асфалтова пъмп-трак площадка за велосипедни и ролкови спортове в градския парк на Исперих. На мястото на неизползваемото изкуствено езеро ще бъде създадена модерна спортна зона с различни нива на трудност за деца, начинаещи и напреднали.

Другият проект е за обновяване на Народно читалище „Просвета-1920“ в село Старо селище чрез ремонт на покрива и зрителната зала и подмяна на съществуващата дограма.

Нови инвестиции и в жилищните сгради

Сред новите инвестиции са два проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Исперих, финансирани чрез Българската банка за развитие. След изпълнението им сградите ще преминат към значително по-висок енергиен клас, разходите за отопление и електроенергия ще бъдат намалени, а условията за живот на хората ще бъдат подобрени.

Градинка „Осми март“ ще се превърне в ново градско пространство

Особено значим за развитието на Исперих е проектът за благоустрояване на т. нар. Градинка „Осми март“, който ще се реализира по Инвестиционната програма за общините. Предвижда се създаването на ново обществено пространство с алеи за разходка и спорт, детска площадка, открит амфитеатър със сцена, спортна площадка с трибуни, зони за отдих, фитнес на открито, ново озеленяване и енергийно ефективно парково осветление.

Проектът ще даде нов живот на терен, който дълги години не е изпълнявал предназначението си, и ще разшири възможностите за спорт, култура и свободно време.

В процес на подготовка е и още един проект по Инвестиционната програма за общините, който предвижда рехабилитация на уличната мрежа в селата Драгомъж, Вазово и Китанчево.

Исперих продължава напред

Резултатите от последната година и подготвените нови инвестиции показват посоката, която община Исперих следва - последователно обновяване на инфраструктурата, повече и по-добри обществени услуги и създаване на нови възможности за хората.

Подписаните договори и проектите в процес на реализация очертават следващия етап от развитието на общината - от улиците и обществените сгради до здравеопазването, социалната грижа, културата и спорта.