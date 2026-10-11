Чавдар превърна малкия си мащаб в голямо и несравнимо предимство

Във всяка смела идея трябва да има щипка лудост

Чавдар е една от най-малките общини в България, но през последните години успя да изгради разпознаваем облик, в който модерната инфраструктура, туризмът, културата и грижата за местната общност вървят заедно. Тази година общината отбелязва 35 години от своето създаване, а развитието й показва как малко населено място може да превърне ограничения мащаб в предимство. Кметът Григор Даулов поставя в центъра на тази политика хората, партньорството с бизнеса и създаването на условия за местно предприемачество. Формулата му за успех включва постоянство, дългосрочна визия и, както сам казва, „щипка лудост“ във всяка смела идея.

- Г-н Даулов, 12 октомври е Денят на българската община. Какво означава този празник за Вас и за хората в Чавдар и с какво най-много се гордеете в развитието на общината през последните години?

Денят на българската община - 12 октомври, означава много за нас, защото отбелязва важността и ролята на местното самоуправление в живота на хората - непосредствено и ежедневно. Това важи с особена сила за малките общини като Чавдар и показва колко важно е тяхното самостоятелно съществуване. През настоящата година отбелязваме 35-ата годишнина на Чавдар като община и използвам случая да поздравя всички мои съграждани. За тези години, смея да твърдя, успяхме до голяма степен да изградим своя облик, стъпвайки върху богатото наследство на предците ни и използвайки възможностите на съвременността.

Гордея се с това, че успяваме да пазим и развиваме Чавдар като едно гостоприемно и прекрасно място за живеене и като развиваща се туристическа дестинация, а в основата на всичко това са хората. Винаги съм смятал, че най-ценният капитал във всяка административна единица или корпорация са хората. Без силен екип и без партньорството с местните институции и гражданите всичко това би било невъзможно.

- Чавдар е сред общините, които успяват да съчетават модерното развитие с грижата за местната общност. Кои са най-важните проекти, които променят облика на Чавдар и подобряват живота на хората?

- Всички проекти и инициативи, които сме изпълнявали, са подчинени на една основна идея - да се подобрява животът на хората. Пътищата към тази цел са много и те не са алтернативни един на друг, а се допълват. Само когато се работи в синергия, едновременно в различни направления, могат да се постигнат трайни и устойчиви резултати. Разбира се, това е дълъг и бавен процес - нищо не става от днес за утре. Трябва да си наясно в дългосрочен план какви резултати искаш да постигнеш, дори в краткосрочен аспект да понесеш негативи и недоверие.

Десетки са проектите, които промениха облика на Чавдар и живота на хората, но най-общо могат да се обединят в няколко основни направления. Разбира се, базовото за една местна администрация е добрата инфраструктура - улици, комуникации, сграден фонд, паркове, детски площадки и т.н. През последните десетилетия в Чавдар тази инфраструктура беше изцяло обновена, което създава приветлива среда за живеене. Друг тип важни проекти са тези, насочени към човешкия капитал, за който вече говорих, както и към най-уязвимите групи от населението - проекти в социалната сфера, здравеопазването, образованието и културата.

Последната група проекти са насочени към развитието на туризма и създаването на среда за местно предприемачество - тоест в крайна сметка имат ясни икономически цели. Това е най-трудният процес, особено в район със силно развит едър бизнес и много ниска безработица, какъвто е Средногорието. Смятам обаче, че дългогодишните ни усилия в тази насока започнаха да дават резултати, макар и малко плахи в началото.

- Каква е ролята на бизнеса и партньорството с местните компании за развитието на общината? Има ли сфери, в които виждате още по-голям потенциал за инвестиции и нови работни места?

- Всичко, което разказах досега, би било трудно осъществимо без партньорството между местните компании и общината. В съседство с Чавдар оперират две големи, структуроопределящи за района и за България компании от добивната промишленост - „Елаците-Мед“ АД и „ДПМ Челопеч“ ЕАД, с които имаме дълги и традиционно добри взаимоотношения. Освен заетостта, която осигуряват за голяма част от населението, ролята на тези компании се изразява и в допълнителните приходи в бюджета и съвместните партньорски програми, с които през годините са финансирани десетки проекти във всички области в Чавдар - инфраструктура, социални дейности, здравеопазване, култура и туризъм. Освен с тези големи компании общината си партнира и с малките местни фирми в рамките на различни инициативи.

Втората част на въпроса ви е изключително важна и ключова за визията ми за развитието на Чавдар във времето. Това е появата и реализирането на предприемачески идеи, които да доведат до нови работни места и устойчиви малки бизнеси извън сферата на големите предприятия в района. Такъв потенциал имат туризмът, услугите, малките цехове, земеделието и производството на местни продукти.

- Туризмът и културно-историческото наследство са важна възможност за Чавдар. Какво прави общината, за да привлича повече посетители и да превърне Чавдар в още по-разпознаваема туристическа дестинация?

- Това е сфера, в която община Чавдар има дългогодишна и последователна политика. В края на миналата година открихме обновената зала на Археологически парк „Тополница“ с безценни находки от раннонеолитната епоха, представени по модерен и интерактивен начин. Това беше проект, продължил четири години, в партньорство с Националния археологически институт с музей при БАН и с екип от около 40 специалисти в различни сфери. Сега, през зимния период, започваме и втория етап на проекта - преобразяване на външното пространство на парка с нови съоръжения и работилници за деца. Надявам се през пролетта, в началото на активния туристически сезон, да го открием за посетители.

В местността „Св. Петка“, където се намира паркът, е и друг важен туристически обект - спортно-туристическата атракция, насочена към спортни активности за деца и възрастни. Почитателите на културно-историческото наследство могат да посетят Фолклорен център „Чавдар“ в центъра на селото, където ще се запознаят с бита на чавдарчани и с начина, по който той се е променял през годините - отново чрез съвременни подходи и инсталации. Любителите на природата могат да се насладят на красотите на Средна гора, да посетят двете ни хижи „Братия“ и „Сакарджа“ или да половят риба в обновените водоеми.

Всичко това се случва на фона на много богатия културен живот в Чавдар - разнообразието от събития през цялата година е голямо. Най-мащабното сред тях е „Коледното село на България“ - село Чавдар събира повече от 100 000 души през последния месец на годината. През 2026 г. започваме на 28 ноември и продължаваме до 1 януари догодина. Жителите и гостите на общината могат да посетят и Месеца на книгата, фестивалите, посветени на фолклорната и старата градска песен, мото-рок фестивал, празник на плодородието, фестивал на настолните игри, детски и спортни празници, театрални постановки, прожекции на открито, летни училища и много други. Посещават ни гости от цяла България и от чужбина. Работим и с туроператори, които водят организирано деца от столицата и други градове.

Нещата, които разказах, превърнаха Чавдар в разпознаваема и посещавана туристическа дестинация, която предоставя и възможности за бизнеса. Радвам се, че се появяват и частни инициативи - места за хранене и настаняване, производство и предлагане на местни продукти. Вярвам, че това ще продължи и ще се надгражда с продукти и услуги с висока добавена стойност.

Макар да сме публична администрация, общината също работи в тази посока и преди повече от година реализирахме един много смел и необичаен проект - изграждането на Общински център за гости ДАР, който предоставя отлични условия за настаняване и се радва на постоянна заетост само година след откриването си. В него бяха разкрити и пет нови работни места за жени, което също е показателно за посоката, в която виждаме развитието на туризма в Чавдар. Общият брой на работните места в туризма, разкрити от общината, към момента е 12.

ДАР е изключително стилен и премерен естетически и това се отбелязва от всички посетители. Дори в момента, в който давам това интервю, получихме резервация за нощувки от граждани на Южна Африка, които искат да посетят Коледното село в края на декември тази година. Все още е загадка за мен как информацията за Чавдар е стигнала толкова далеч до тях, но със сигурност ще ги попитам, когато дойдат.

- Какво си пожелавате за Чавдар през следващите години и каква е Вашата визия за общината - как искате да изглежда тя и как да живеят хората тук след 5-10 години?

- На всички жители и гости на Чавдар пожелавам най-вече здраве и все по-често да усещаме простите човешки неща, които понякога губим по пътя си. Да си припомним онези базови човешки ценности, които забравяме и които „затрупваме“ под тежестта на злободневието. С две думи - повече човечност. И нека Бог да ни пази от войни и от стихиите на природата, пред които често сме безсилни.

Що се отнася до моята визия за бъдещето на Чавдар - тя вече се реализира, но пътят е дълъг и продължава. Предстоят ни много бъдещи проекти, един от най-мащабните от които е посветен на изграждането на нови водоизточници и вече е стартиран. Има и други, за които няма да ни стигнат времето и мястото да разкажа тук.

Огромните предизвикателства са да се надгражда предприемаческият дух в частната сфера и да се повишават качеството и разнообразието на услугите, предоставяни от община Чавдар. Имам идеи и в двете насоки и вярвам, че ще се случат. Аз и екипът ми обичаме новите предизвикателства и смелите проекти, които понякога излизат извън тясната сфера на работа на общинските администрации. Продължавам да вярвам, че в реализацията на всяка подобна идея трябва да има щипка лудост. В повечето случаи се получава.