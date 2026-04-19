Златна седмица за три зодии. Ще имат всичко

От 20 до 26 април 2026 г. животът започва да се подобрява значително за три зодии.

Намираме се в период, в който планетарните енергии са силно повлияни от Oвен и Mарс, затова е важно съзнателно да полагате усилия да запазите спокойствие.

Все още се усеща влиянието на новолунието в Овен от миналата седмица, особено след като сега има четири планети в този огнен знак. За щастие, слънцето в Телец носи по-стабилна и заземяваща енергия, според Your Tango.

РАК

Началото на седмицата изглежда напрегнато, с възможни конфликти на работното място. Може да се наложи да защитавате професионалните си позиции и направените от вас избори.

С напредването на седмицата това може да включва и финансови решения. Меркурий в овен ви помага да говорите по-уверено в професионална среда.

За щастие, преминаването на слънцето в телец намалява напрежението и ви носи емоционално облекчение.

ОВЕН

Това е силна седмица за вас, овен, като четири планети все още са във вашия знак. Това може да ви накара да реагирате по-агресивно и импулсивно спрямо околните, което да създаде проблеми както в личните, така и в професионалните отношения.

Възможно е също така да доведе до проблеми със самочувствието по-късно през седмицата, ако нещата излязат извън контрол.

Понеделник, 20 април, е особено важен, тъй като Mарс е в съвпад с Mеркурий и Сатурн. Хората около вас може да изглеждат прекалено взискателни в този период, а най-доброто, което можете да направите, е да запазите спокойствие.

ВЕЗНИ

През тази седмица може да се изправите пред предизвикателства във връзките поради съвпада на Меркурий с Марс и Сатурн.

Възможно е да имате затруднения с близостта. В най-лошия случай може да се почувствате предадени по някакъв начин.

Истина, за която не сте били наясно, излиза наяве. Приемете я, защото може да ви освободи. Работете върху създаването на собствена стабилност и подхождайте дисциплинирано и обмислено към всичко, което научите. Избягвайте импулсивни решения.

