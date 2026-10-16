Тревожно разкритие за Хари и Меган

Принц Хари и Меган Маркъл направиха първата си съвместна изява в Нотингам, откакто се завърнаха във Великобритания. Те посетиха благотворителни организации като Community Recording Studio, Himmah Hub и Epic Partners, срещайки се с десетки свои поддръжници.

Какво разкри езикът на тялото?

Според анализатора Джуди Джеймс, въпреки радостното си поведение, двойката е изпитвала силно напрежение. Меган е демонстрирала жестове на уязвимост (ръка на гърлото и самопрегръдка), докато Хари е заемал защитна позиция спрямо нея, като двамата са се държали „като оцелели“.

Официалният отговор на крал Чарлз III

Посещението съвпадна с ангажимент на крал Чарлз III и кралица Камила в Уелс. Междувременно Бъкингамският дворец разпрати официална директива, потвърждаваща, че херцозите на Съсекс са частни граждани, не представляват Короната и не могат да използват титлите „Негово/Нейно Кралско Височество“.

Различни визии за бъдещето

Докато близки до Меган заявяват, че тя няма да поема редовни публични роли и се фокусира върху семейството и бизнеса си, Хари иска да остане ангажиран с каузи в родината си. Според източници от техния кръг, двойката продължава да следва формулата за финансова независимост и лична свобода, въпреки ограниченията от Двореца.