Тръмп премахна снимката си като Христос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна изображение, генерирано от изкуствен интелект, което го показваше като Исус Христос.

Това съобщи The Guardian.

Става дума за снимка, публикувана на 12 април в социалната мрежа Truth Social.

На снимката Тръмп стои над болничното легло на мъж, заобиколен от войник, медицинска сестра и молитвена жена.

Изображението беше жестоко критикувано от християни, включително от поддръжници на президента.

По-късно Тръмп потвърди, че той е публикувал снимката, но не смятал, че е изобразен по образа на Христос, а по образа на лекар от Червения кръст.

"Само фалшиви новини могат да измислят точно такова тълкуване. Току-що чух за това и си казах: 'Как изобщо са се сетили за това?' Трябваше да съм в ролята на лекар, който помага на хората да се възстановят," каза Тръмп.

