Тръмп премахна снимката си като Христос

Искалда се престави в ролята на лекар, не на Бог

13 апр 26 | 22:53
Президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна изображение, генерирано от изкуствен интелект, което го показваше като Исус Христос.

Това съобщи The Guardian.

Става дума за снимка, публикувана на 12 април в социалната мрежа Truth Social.

На снимката Тръмп стои над болничното легло на мъж, заобиколен от войник, медицинска сестра и молитвена жена.

Изображението беше жестоко критикувано от християни, включително от поддръжници на президента.

По-късно Тръмп потвърди, че той е публикувал снимката, но не смятал, че е изобразен по образа на Христос, а по образа на лекар от Червения кръст.

"Само фалшиви новини могат да измислят точно такова тълкуване. Току-що чух за това и си казах: 'Как изобщо са се сетили за това?' Трябваше да съм в ролята на лекар, който помага на хората да се възстановят," каза Тръмп.

