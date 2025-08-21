Смайващо разкритие за Джоли. Ново обвинение към Пит

Напрежението между бившите съпрузи №1 в Холивуд не изглежда, че скоро ще стихне.

Анджелина Джоли е все по-убедена, че бившият й Брад Пит се опитва да се изкара жертва след развода им, информират източници на изданието RadarOnline.

След неотдавнашните коментари на Пит, че е посещавал срещи на Анонимните алкохолици,

Джоли е заявила пред свои приятели, че тактиката му е умишлена, за да я злепостави и изкара "лошата" в техните отношения.

В скорошен подкаст Пит казва: "Преминавах през труден период през 2016 г. Опитвах всичко, което ми се подаваше. Имах нужда да рестартирам живота си, затова започнах да посещавам сеансите, тъй като бях зависим от алкохола." Той добави, че много хора са опитали да му помогнат, когато се е разделил с Анджелина през същата година. "Много се опитаха да ме накарат да си стъпя отново на краката и да се излекувам. Бях ударил дъното."

Интервюто му обаче не се е харесало на Анджелина, която вярва, че всичко, което казвал и правил Пит, било чиста реклама.

"За нея това е ПР, а не личностно израстване", коментират на свой ред и нейните приятели, пише "Дир". "Тя не смята, че гостуването на Брад в някакъв подкаст решава всичко. Версията му играе добре за пред публиката, но зад кулисите все още цари бъркотия."

По техни думи докато Пит промотира новия си филм за Формула 1 и парадира с връзката с Инес де Рамон, Джоли продължава да е съсредоточена върху отглеждането на шестте им деца - Пакс, Мадокс, Захара, Шайло и близнаците Вивиен и Нокс.

"Тя винаги ще твърди, че причината да се разделят с Пит, е честата му употреба на алкохол и лошо пиянство, което прераства във физически тормоз", казват те.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com