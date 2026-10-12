Седем грешки в ресторанта, които ви правят да изглеждате невъзпитани

Дори хората с добри обноски могат несъзнателно да допускат грешки в ресторанта, които изглеждат груби или затрудняват персонала. Част от тях са изненадващи, защото често ги правим именно с желанието да помогнем - например да подредим използваните чинии една върху друга. Parade разговаря с американски експерти по етикет, които посочват седем често срещани навика, способни да развалят впечатлението на масата. Основният принцип е прост - доброто поведение трябва да улеснява както хората около нас, така и служителите в ресторанта.

Не яжте прекалено бързо или прекалено бавно

Темпото на хранене има значение, особено когато сте с компания. Експертът по етикет Даян Готсман съветва да наблюдаваме ритъма на останалите и да не бъдем нито първият човек, който приключва много преди всички, нито този, заради когото останалите чакат дълго.

Това е особено важно в ресторанти с ограничено време за резервацията. Ако всички останали са приключили, а един човек продължава да се храни много бавно, ситуацията може да стане неудобна и за компанията, и за заведението.

Същото важи и когато сервитьорът попита дали може да отсервира чинията ви. По-добре е да изчакате и останалите на масата да приключат, защото иначе те могат да се почувстват притиснати да побързат.

Кажете предварително, ако сметката ще се дели

Разделянето на сметката не е проблем, но моментът, в който го съобщавате на сервитьора, е важен. Консултантът по етикет Джоди Смит препоръчва това да стане преди поръчката, а не чак когато сметката пристигне.

Причината е чисто практична - в много системи поръчките се въвеждат по начин, който прави последващото разделяне по-трудно. Освен това персоналът не трябва в края на вечерта да се превръща във финансов арбитър между хората на масата.

Предварителната уговорка е важна и за самата компания, за да няма неприятни изненади за човек, който например умишлено е поръчал по-евтино.

Не трупайте чиниите една върху друга

Това е една от най-изненадващите грешки. Много посетители подреждат празните чинии, защото искат да помогнат на сервитьора, но експертът по етикет Ардън Клайс казва, че по-добре е да не го правим.

Сервитьорите обикновено имат собствен начин за събиране и балансиране на съдовете. Подреждането им от клиента може да наруши тази система и всъщност да затрудни работата.

Освен това човекът на масата започва да се занимава с разчистването вместо да общува със своите събеседници. Най-доброто решение е просто да оставите съдовете така, както са.

Не хвърляйте салфетката върху чинията

След края на храненето много хора слагат използваната текстилна салфетка в чинията. Според Клайс това също е лош навик.

Храната, сосовете и мазнините могат допълнително да замърсят плата и да усложнят почистването му. Експертът сравнява жеста с небрежното оставяне на отпадък върху съда.

Има и друга крайност - не сгъвайте използваната салфетка прекалено старателно. Персоналът може погрешно да реши, че тя е чиста. Достатъчно е да я оставите спретнато до чинията.

Използваният нож не трябва да се връща върху масата

След като веднъж сте използвали нож, вилица или лъжица, не е добре да ги оставяте директно върху масата или покривката. Освен че не изглежда добре, това може да създаде допълнителна работа за персонала и е нехигиенично.

Използваните прибори трябва да останат върху чинията. Така хранителни остатъци и мазнина не попадат върху покривката или повърхността на масата.

Не си издухвайте носа на масата

Тук експертите са категорични. Дори да използвате хартиена кърпичка, правилното място за това не е масата.

Джоди Смит отбелязва, че освен неприятния звук съществува и риск микроби да достигнат до храната на хората около вас. Текстилната салфетка от ресторанта пък никога не трябва да се използва като носна кърпичка.

Ако се налага да си издухате носа, най-добре е за кратко да се отдалечите до тоалетната, а след това да измиете ръцете си.

Открили сте косъм в храната? Не вдигайте шум

Неприятна случка с храната трябва да бъде решена дискретно. Ако откриете например косъм в чинията си, няма нужда силно да го обявявате пред всички на масата или пред съседните посетители.

Готсман препоръчва тихо да привлечете вниманието на сервитьора и спокойно да поискате ястието да бъде заменено. В противен случай може да развалите апетита и преживяването на всички останали.

Същият подход важи при недопечено месо, сгрешена поръчка или прекалено дълго чакане. Експертите, цитирани от Parade, съветват проблемът да бъде обяснен спокойно и конкретно, като е добре да се обърнете към сервитьора по име, ако го знаете.

Изводът е, че ресторантският етикет не се свежда само до това да не говорим с пълна уста или да бъдем учтиви със сервитьора. Някои от най-дразнещите грешки са именно онези, които правим без лошо намерение - от подреждането на чиниите до късното решение как ще разделим сметката.