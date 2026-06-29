Рокадата на годината. Ралица Паскалева влиза в култово шоу

Тв рокадата на година се подготвя в момента. Ралица Паскалева може съвсем скоро отново да се завърне на малкия екран, но този път в конкурентната телевизия.

След като се раздели с "Игри на волята", актрисата вече е сочена като една от най-сериозните кандидатури за водещ на юбилейния десети сезон на "Фермата", пише "Уикенд". Ако информацията се потвърди, тя няма да бъде сама, а заедно със съпруга си – легендарния волейболист Теодор Салпаров. Новият сезон на риалитито ще бъде под мотото "Кръвта вода не става", а концепцията предвижда не само участниците да влизат по двойки, свързани с роднински отношения, но и самите водещи да бъдат семейство.

Именно това превръща Паскалева и Салпаров в една от най-подходящите двойки за проекта.

Според изданието в bTV идеята да привлекат Ралица се обсъжда още от началото на подготовката за новия сезон. След оттеглянето на Иван Христов и Андрей Арнаудов телевизията търси популярни лица, които да поемат щафетата и да дадат нов облик на предаването.

Първоначално се е обсъждал вариантът за тандем, близък до този в "Игри на волята", като дори името на Димо Алексиев е било сред коментираните. Заради добре известните му проблеми обаче този вариант отпада.

Междувременно Теодор Салпаров също все по-често се появява в ефира на bTV. След като официално сложи край на състезателната си кариера, той вече се изявява като телевизионен коментатор, а на 5 септември ще направи бенефис в "Арена 8888 София", който телевизията ще излъчва на живо.

Именно това допълнително засилва предположенията, че съпрузите могат да станат новото екранно семейство на "Фермата".

Твърди се още, че продуцентите са преговаряли и с още няколко популярни двойки, сред които Владимир Зомбори и Весела Бабинова, Христо Пъдев и Цветина Петрова, Александър Сано и Нели Атанасова, Краси Радков и Станислава Ганчева, както и Александър Кадиев с майка му Катето Евро.

Част от тези варианти вече са отпаднали заради други телевизионни ангажименти или лични причини, което допълнително стеснява кръга от възможни водещи.

Засега от bTV не коментират официално кои ще застанат начело на "Фермата". Очаква се имената да бъдат обявени малко преди старта на юбилейния сезон в началото на септември.

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