Разкриха за финалните дни на Доли Партън. Какво прави с последни сили

Светът загуби кънтри иконата Доли Партън на 25 август. Според RadarOnline.com музикалната легенда е била приета спешно във Vanderbilt University Medical Center в Нешвил на 21 август поради бъбречни проблеми и автоимунно заболяване. Въпреки че най-близките ѝ са знаели за нейното здравословно състояние, неочакваната ѝ кончина е била истински шок за тях.

Преди да бъде хоспитализирана, 80-годишната певица е подредила щателно личните и финансовите си дела, за да предотврати евентуални съдебни спорове между близките си за нейното състояние, оценявано на 650 милиона долара. Журналистически източници разкриват, че тя е държала всеки детайл около завещанието да бъде правно уреден, за да подкрепи както множеството си благотворителни каузи, така и стотиците си роднини и приятели.

Здравето на звездата бе разклатено през последните месеци. Поради проблеми с бъбреците и обезводняване, по препоръка на лекарите си тя пропусна събитие в Dollywood на 14 август и отмени изявите си. Загубата на съпруга ѝ Карл Дийн през март 2025 г. и на брат ѝ Кой „Денвър“ Партън през юли също са оказали силно влияние върху нея.

Във видеообръщение нейният племенник Брайън Сийвър сподели, че е поел ангажимент към Доли още преди години да съобщи тъжната вест за кончината й, наричайки задачата си голяма чест, изпълнена с дълбока тъга. В едно от последните си интервюта самата Партън коментира здравословното си състояние, като отбеляза, че медийният шум около него често се преувеличава от социалните мрежи и съвременния ритъм на живот.