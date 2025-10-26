Позор в Бъкингам. Андрю загуби всичко

Принц Андрю загуби всичко – уважението на поданиците, близостта на семейството си, а сега и всички титли и отличия. Приятелството с покойния педофил Джефри Епстийн унищожи репутацията му, а дори цялата истина все още не е излязла наяве. Нови разкрития за скандала разтърсиха монархията. Чарлз и Уилям бяха принудена да вземат крути мерки.

В посмъртно публикуваните мемоари на Вирджиния Джуфре „Ничието момиче“ тя описва подробно оргия с принца и Епстийн и разкрива подробности за предполагаемата ѝ връзка с вече бившия херцог, отричащ познанството им. Джуфре твърди, че три пъти е била сексуално малтретирана от Андрю – в Лондон, Ню Йорк и на частния остров на Епстийн. В онзи момент тя е едва на 17. Момичето се самоуби през април, а малко по-късно стана ясно и изричното й желание: писанията да излязат след смъртта й. В тях разказва за времето, прекарано с Андрю, Епстийн и бившата му приятелка Гислейн Максуел, обвинена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Епстийн, който предупредил Вирджиния, че като Пепеляшка ще срещне красив принц“, предложил на Андрю, тогава на 41, да отгатне възрастта на жертавта си. „Дъщерите ми са малко по-млади от теб“, е бил коментарът му. Джуфре рисува принца като „приятелски настроен, но надменен, вярвайки, че да спи с мен, е негово рождено право“. И че той е бил в леглото с осем момичета, до изглеждащи под 18. Това е записано и в показанията, направени в клетвена декларация от 2015 г.

През 2021 г. Джуфре заведе дело срещу принца, обвинявайки го в изнасилване и нанасяне на емоционални щети. Делото бе уредено извън съда през 2022 г. за около 12 милиона долара, два от които са дарени на нейната фондация за жертви на трафик. Джуфре споделя в мемоарите си, че е подписала едногодишно споразумение за мълчание по настояване на принца, за да не развали платинения юбилей на кралица Елизабет II.

Андрю, разбира се, отрича всички обвинения. Той обяви, че се отказва и от последната му останала титла – херцог на Йорк, най-високата в британското благородничество, дадена от майка му, кралицата, в деня на сватбата с вече бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Това е прецедент в династията. Последният случай е преди повече от 100 години, когато принц Чарлз Едуард, един от внуците на кралица Виктория, е лишен от титлата херцог на Олбани от британския парламент заради сътрудничеството му с германците през Първата световна война. Андрю все пак си остава принц по рождение, но без нищо друго. Уилям е безкомпромисен в позицията срещу чичо си. Бъдещият крал възнамерява напълно да отстрани Андрю и дори да не го допусне на коронацията. Херцогът на Кеймбридж иска да елиминира чичо си от всички публични и лични събития, свързани с монархията. Уилям е вдигнал мерника и на Сара Фъргюсън, която живее в кралски имоти като майка на кралските внуци.

Андрю се оттегли от обществения живот през 2019 г. след катастрофално интервю за BBC, в което беше разпитан за приятелството си с Епстийн. През 2022-а спря да използва титлата Негово кралско височество и беше лишен от военните си чинове, но това не допринесе за потушаване на скандала, който опозори монархията. Скай Робъртс, братът на Джуфре, тогава заяви: „Сестра ми се бореше за възмездие толкова години. Това е ден, в който проляхме щастливи и тъжни сълзи. Децата ѝ ще запомнят майка си като някой, който наистина е направил нещо добро в този свят и е успял да държи хората отговорни за злините им“.

