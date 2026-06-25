Това е ВИП кадър номер едно

Шегаджиите в социалните мрежи са обърнали внимание на един запомнящ се кадър, във фокуса на който се озова експредседателката на НС Цецка Цачева.

Някогашната дясна ръка на Бойко Борисов отдавна изчезна от политическия и светския хоризонт, но култово фото от нейното „царуване” в парламента остана незабравимо и често се припомня от зевзеците на онова време.

В разгара на лятото на 2016 г. по време на поредния мандат на ГЕРБ, солидната председателка бе щракната по време на интервю в собствения си кабинет, предизвикателно заголила бедро, макар и в уж делови костюм. Кадърът на фотографа Денис Бучел остана една от най-големите находки по това време. На снимката Цачева е разположена удобно в масивно кожено кресло върху персийски килим, но неволното кръстосване на краката в поза „ала Шарън Стоун” й изигра лоша шега и гледката задмина всякакви протоколни ограничения.

Въпреки че дръзкият фотограф пусна кадъра на личния си профил, а после го изтри, интернет запечати „будоарната” гледка и предизвика порой от шеговити коментари в социалните мрежи.

„Влязохме при нея за интервю, тя излезе иззад бюрото си и седна така в креслото отпред, където я снимах”, сподели фотографът тогава.

В коментарите на визията на парламентарната шефка тогава се включи и Соня Колтуклиева, която публикува малко по-различна версия на популярната сцена и попита добронамерено: „Кой сега е номер едно?!”, пише Лупа.бг.

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