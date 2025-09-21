Първи стъпки към мир в Бъкингам. Хари с ключово решение

Четиридневното посещение на принц Хари във Великобритания този септември бе коренно различно от предишните му след оттеглянето от кралския живот преди пет години. Пътувайки без жена си до родината, той се посвети на публичните ангажименти с голям ентусиазъм. На наградите WellChild в Лондон с усмивка поздравяваше децата, прегръщаше родителите им и ръсеше шеги с лекота. На следващия ден в Нотингам танцува в Community Recording Studio, закачайки се с млади активисти. „Той е все същият човек. Иска да усети енергията тук“, каза Тревър Роуз от CRS пред PEOPLE.

Да, Хари, не беше херцогът на Съсекс, тормозен от съдебни разправии, а принцът, когото помни народът – отзивчив и ведър. А дългоочакваната среща с баща му в Кларънс Хаус на четири очи е дефинирана от наблюдателите като „огромна стъпка в правилната посока за изграждане на загубеното доверие“.

Повече от 19 месеца Чарлз и Хари бяха отчуждени, а отношенията им - обтегнати след дългогодишните публични спорове. Сега е моментът да се възстанови скъсаната връзка, категорични са анализаторите в Лондон. Залогът – подобряването и на отношенията между Хари и Уилям. Засега - нерешен проблем в семейството. Експертите предупреждават, че предстои дълъг път, преди да се осъществи пълно помирение.

След успешната среща погледите са насочени към Хари - дали ще даде подробности за визитата при Чарлз. „Ако не чуем нищо, ще има друга среща. Ако чуем нещо, означава, че ще мине известно време преди следващата“, казва Робърт Хардман, автор на „Създаването на крал: Крал Чарлз III и съвременната монархия“. Историкът Робърт Лейси добавя: „Ще трябва да се действа внимателно за в бъдеще. Нещата по всяко време могат да се развият и в обратната посока.“ Колегата му Сали Бедел Смит обаче изтъква, че щом Чарлз се е съгласил на среща без Камила, има доверие на Хари. Няма съмнение, че кралят с нетърпение чака да види внуците от Америка. Хари вече призна, че след тази среща вероятността да заведе децата си отново във Великобритания, независимо от притесненията му, става все по-голяма.

