Откриха уникална сграда от Златния век на България

Археолози откриха край село Велино най-голямото извънстолично селище от Златния век на България. То датира от IX–X век и е било обитавано по времето на цар Борис, цар Симеон и цар Петър. Селището обхваща около 40 декара и включва улици, крепостни стени и вероятна църква.

Сред най-впечатляващите находки е сграда със заоблени ъгли – рядкост за средновековната българска архитектура. Екипите откриват още бронзова вилица, посребрен накрайник, стила за писане, плочи с графити и дори изображение на изчезналия тур.

Разкопките започват през 2022 г. и се ръководят от доц. Константин Константинов от Шуменския университет и Ивайло Кънев от Националния исторически музей. От НИМ подчертават значението на обекта и настояват за повече държавна подкрепа, за да продължат проучванията, определяни като ключови за българската идентичност.

