Окончателно! Това е покупката, която наистина носи щастие

Ако искате да похарчите пари за нещо, което действително може да ви направи по-щастливи, учените имат изненадващ отговор - купете си време. Не става дума за скъпа вещ, нов телефон или дрехи, а да платите на някого да свърши вместо вас неприятна и отнемаща време задача. Изследвания показват, че хората, които използват част от парите си, за да освободят време за себе си, се чувстват по-щастливи, по-малко стресирани и по-доволни от живота. Причината е, че материалните покупки бързо губят емоционалния си ефект, докато свободното време може да бъде превърнато в преживяване, което има по-дълготрайна стойност.

Защо новата вещ бързо спира да ни радва

Психолозите описват ефекта като хедонистична адаптация - след силно положително или отрицателно събитие човек постепенно се връща към обичайното си равнище на удовлетворение.

Затова радостта от нова покупка често е силна само в началото. След известно време вещта се превръща в част от ежедневието и престава да носи същото усещане за удоволствие.

Някои изследвания дори показват, че прекаленото поставяне на материалните придобивки пред отношенията и личностното развитие може да бъде свързано с повече тревожност и по-ниска удовлетвореност от живота. Така наречената „терапия чрез пазаруване“ също невинаги помага - след първоначалното удоволствие може да остане съжаление за похарчените пари.

Експериментът с 40 долара

Любопитен експеримент показва разликата много ясно. На участниците били дадени по 40 долара, които трябвало да похарчат за материална покупка по свой избор.

Няколко дни по-късно получили още 40 долара, но този път условието било да ги използват, за да си освободят време. Това можело да бъде плащане за почистване на дома, доставка на покупки или друга задача, която обикновено не им носи удоволствие.

Когато участниците похарчили парите за освобождаване на време, те съобщили, че се чувстват по-щастливи, по-малко напрегнати и по-удовлетворени в сравнение с момента, когато същата сума била използвана за покупка на вещи.

Купеното време трябва да бъде използвано правилно

Има обаче важна подробност - само да си освободим час или два не е достатъчно. Значение има как ще използваме това време.

Вместо да чистим дома, можем да бъдем със семейството или приятелите си, да спортуваме, да четем, да работим по личен проект или просто да се занимаваме с нещо, за което обикновено не ни остава време.

Учените подчертават, че най-добрият ефект идва, когато предварително решим какво ще правим със спестеното време, вместо просто да го оставим да се изгуби в ежедневието.

Малко пари могат да купят малко повече щастие

Изводът не е, че човек трябва да бъде богат или постоянно да плаща на други хора за всичко. Дори малки суми, използвани разумно, могат да намалят усещането за недостиг на време.

Именно това прави тази покупка различна от повечето материални придобивки. Вместо още една вещ, която скоро ще престанем да забелязваме, получаваме нещо все по-дефицитно - време за хората и заниманията, които действително ни носят удоволствие.