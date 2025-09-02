Обрат! Популярна водеща обяви края

Франциска Йорданова обяви края на участието си в "Преди обед".
В емоционално обръщение в социалните мрежи тя сподели:
"Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме накара да поема в нова посока.
Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си".
В края на посланието си Йорданова пожела успех на целия екип и нови хоризонти за всички.
