Обрат! Популярна водеща обяви края

Франциска Йорданова обяви края на участието си в "Преди обед".

В емоционално обръщение в социалните мрежи тя сподели:

"Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме накара да поема в нова посока.

Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си".

В края на посланието си Йорданова пожела успех на целия екип и нови хоризонти за всички.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com