Невероятно откритие! Космата риба (СНИМКИ)

През последното столетие учените са открили безброй странни същества в Големия бариерен риф в Австралия, от скариди, способни да виждат цветове извън човешкото възприятие, до риби, които могат да сменят пола си. Но доскоро един вид им убягваше: загадъчна риба, поразително напомняща Снуфълпагъс от „Улица Сезам“, съобщава nationalgeographic.bg.

В проучване, публикувано в Fish Biology, изследователите съобщават за откриването на Solenostomus snuffleupagus, нов вид риба призрак, кръстена така заради поразителната си прилика с г-н Снуфълпагъс, героя, вдъхновен от вълнест мамут. И макар името несъмнено да е закачливо, то далеч не е най-интересното в този вид.

Преди повече от 20 години морският учен Дейвид Харасти от Института по рибарство в Порт Стивънс, Австралия, се гмуркал край бреговете на Папуа Нова Гвинея, когато забелязал риба, каквато никога не бил виждал. Муцуната ѝ била почти толкова дълга, колкото тялото, а цялото същество било покрито с дълги оранжево-кафяви нишки, които го правели почти неразличимо от водорасло.

Риба Снуфълпагъс

След гмуркането Харасти не можел да спре да мисли за тази риба. Няколко години по-късно той споделил с колега, че ако странното създание се окаже нов вид, би искал да го кръсти на г-н Снуфълпагъс.

Скоро след това Харасти и колегата му, ихтиологът Греъм Шорт от Калифорнийската академия на науките и Австралийския музей, започнали целенасочено да я издирват. Харасти се върнал в Папуа Нова Гвинея пет пъти, докато Шорт преглеждал безброй музейни образци. Истинският пробив обаче дошъл едва през 2021 г.

Гмуркачи в Големия бариерен риф съобщили, че са видели малки, пухкави риби да плуват във водата. Изследователите незабавно се отправили към рифа. При първото гмуркане не открили нищо, но при второто се натъкнали на двойка риби призраци.

„Стискахме си ръцете и се прегръщахме под водата. Дори крещях, бях толкова щастлив“, спомня си Шорт.

Странен нов вид

След като отпразнували откритието, учените взели образци и ги отнесли в лабораторията за анализ. ДНК изследванията потвърдили, че става дума за нов вид риби призраци от семейство, известно с това, че наподобява корали или водорасли и използва малките си тръбовидни усти, за да засмуква дребни ракообразни.

Тези риби са тясно свързани с морските кончета, но принадлежат към отделна еволюционна линия.

Сред тях Solenostomus snuffleupagus се откроява със своята уникалност. Тя е почти наполовина по-малка от типичните представители на семейството, едва 4–5 см. Освен това, за разлика от повечето си роднини, може да се храни и с други риби. При компютърна томография учените открили малка рибка в стомаха на един от екземплярите.

Най-впечатляващата ѝ черта обаче са нишките, наподобяващи косми, които покриват цялото тяло. При преглед на платформата за гражданска наука iNaturalist изследователите установили, че този „морски Снуфълпагъс“ е бил наблюдаван и преди в Южния Пасифик, включително в Тонга, Папуа Нова Гвинея и Нова Каледония.

Оцветяването

Оцветяването на вида варира от яркочервено и лилаво до приглушени оранжеви и кафяви нюанси.

„Изглеждат като плаващи кичури водорасли“, казва Шорт. „Дори движенията им наподобяват водорасли във водата. Носят се близо до тях и ако не сте особено внимателни, лесно може да ги подминете.“

Шорт продължава да работи по откриването на нови видове, а учените смятат, че това откритие е обещаващ знак за бъдещето.

„Все едно да откриеш Голямата стъпка, само че миниатюрна“, казва Кори Еванс, ихтиолог от Университета „Райс“, който не е участвал в проучването. „Няма да се изненадам, ако има още много неописани видове риби призраци.“

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