Нептун влиза в Овен. Сбъдваме всичките си мечти

На 26 януари 2026 година планетата Нептун преминава в огнения зодиакален знак Овен. Тя ще се задържи така чак до 21 май 2038 година. Знаете ли, че на Нептун дните са кратки – само шестнадесет часа, но годините са дълги. На Нептун са необходими еквивалентът на 165 години на Земята, за да обиколи Слънцето само веднъж, предава dnes.bg.

Енергията на знака Овен е страстна, безстрашна, войнствена и не е най-естественото съвпадение с водните пътища на Нептун. Или поне не на пръв поглед. След като Нептун премине в този първи знак на зодиака обаче, той започва да има смисъл. Под този транзит всяка идея се усеща като гениален ход. Вътрешният лидер във всеки от нас пристъпва напред и макар понякога да е малко наивен, той вярва в себе си с цялото си сърце.

Когато Нептун е в Овен

Времето на Нептун в Овен се характеризира с невероятно чувство за присъствие в момента. Вие сте наясно с всичко, което виждате, което чувате, което чувствате и сте готови да действате въз основа на тази информация с много малко съмнение или колебание. Петгодишните планове и дългосрочното поставяне на цели просто не са толкова привлекателни. Вместо това се интересувате от даровете на всеки нов ден и как да се възползвате максимално от него.

Друг ключов елемент на транзита на Нептун в Овен е готовността да поемете контрол. Вашите виждания за това как трябва да бъдат нещата – в работата, във взаимоотношенията и т. н., са толкова реални. Не можете да не сте нетърпеливи да хванете юздите и да насочвате случващото се. Не забравяйте обаче, че другите са също толкова сигурни в мнението си, така че може да се наложи да направите малко убеждаване или компромис по пътя.

