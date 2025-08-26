Най-скъпият автомобил в света струва 13 млн. паунда (СНИМКИ)

Най-скъпият модел автомобил в света е 2021 Rolls-Royce Boat Tail.

Той е четириместен луксозен автомобил с дължина 5 метра. Това е най-скъпият нов автомобил в света, разрешен за движение по пътищата.

BMW, компанията майка на Rolls-Royce, защити търговската марка Boat Tail Concept в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз на 30 май 2018 г., както и в Националния институт за индустриална собственост в Бразилия.

Автомобилът е проектиран от специализираното подразделение за каросерии на компанията в завода й в Гудуд, преосмисляйки дизайна на автомобила Rolls-Royce Ltd. Boat Tail от началото на ХХ век.

С натискане на бутон, задната част на колата се отваря в театрално разгъваща се форма на пеперуда,

за да разкрие сложна конструкция, съдържаща поръчково изработен сандък за шампанско, две бутилки винтидж кюве Armand de Brignac, хайвер и палачинки. Накрая, от двете страни на палубата се отварят коктейлни маси, осигуряващи достъп до няколко столчета за пикник.

Невероятният автомобил беше продаден през за 12,8 милиона паунда.

Името Boat Tail се отнася до задната част на автомобила Rolls-Royce, която е оформена като състезателна яхта от клас J. На служителите на Roll-Royce им е отнело повече от четири години, за да сглобят ръчно тази кола. Само три модела на Boat Tail виждат бях свят.

Rolls-Royce е построил автомобила Sweptail по поръчка на много богат европеец.

Boat Tail 2021 не е изключение. Според Rolls-Royce, тримата клиенти, които са се координирали с дизайнерите на марката, за да създадат този суперлуксозен автомобил, са споделили едно-единствено искане: „Покажете ми нещо, което никога не съм виждал преди.“

