Най-голямата речна пещера на Балканите е на 45 км от България

Представете си място, където под земята тече цяла река, таванът е покрит с гигантски кристали, а подземните коридори се простират на повече от 21 километра. Това не е декор от фантастичен филм, а пещерата Маара (известна още като Пещерата на извора на Агретис).

Скрита в подножието на планината Боздаг (Фалакро), само на час път от българската граница край Гоце Делчев и близо до гръцкия град Драма, тази подземна царствена система официално държи титлата най-голямата речна пещера на Балканите.

През нея преминават водите на река Ангитис (приток на Струма). Напорът на водата е толкова силен, че на места е пробила масивните варовикови скали, създавайки огромни подземни каньони и каверни.

Подземен колега на Мамута (и истински праисторически зоопарк)

По време на разкопки в пещерата спелеолози и археолози откриват фосилизирани кости от животни, обитавали района преди десетки хиляди години. Сред тях са останки от космат мамут, праисторически носорог и гигантски елен. В древността тези животни са търсели подслон или са падали в естествените капани на пещерата.

Носи името си от османско време

Името „Маара“ идва от арабско-турската дума mağara (пещера). Местните легенди разказват, че векове наред хората са се страхували да влязат навътре заради рева на водата, който кънтял от мрака и звучал като чудовище.

Подземен колеблив климат? Не и тук!

Без значение дали навън е +40°C през лятото или -10°C през зимата, вътре властва вечен микроклимат. Температурата на въздуха винаги е точно 17°C, а на водата - около 12°C.

Тайният вход на бегълците

През различните исторически епохи пещерата е служила за убежище. В по-близкото минало - по време на войните през XX век - местните жители са я използвали като естествено скривалище, защото речната преграда прави навлизането на неопитни хора вътре практически невъзможно.

Какво е усещането да я посетиш днес?

За разлика от много диви пещери, Маара е изключително атрактивна за туристи. Влезте вътре и ще вървите по специално изграден мост, окачен директно над бълбукащата под краката ви река.

В един от участъците ще видите останки от подземен воден мост и колело, изградени още в края на XIX век за захранване на местния регион с вода.

Сталактитите тук са с уникални оттенъци - от снежнобяло до кървавочервено, заради богатия на желязо и манган състав на скалите.