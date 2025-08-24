Напрежение във Великобритания. Крият истината за Чарлз

На фона на продължаващата вражда между Уилям и Хари информацията за истинското състояние на баща им остава неясна.

Бъкингамският дворец продължава да пази пълно мълчание за здравето на крал Чарлз III. Слуховете и спекулациите се увеличават, но досега не е публикувано официално изявление с подробности. Вече месеци наред от двореца ясно заявяват, че непосредственото бъдеще на краля е „белязано от крехкост“.

Чарлз III, който навърши 76 и се бори с рак от началото на 2024 г., не спира да изпълнява задълженията си, демонстрирайки сила и отдаденост. Наскоро той беше сниман с бастун в имението в Норфолк – образ, който едновременно излъчва смелост и уязвимост.

Когато го питат за състоянието му, отговаря: „Правя всичко възможно“. Тази фраза беше интерпретирана като признание, че ситуацията е сериозна.

Бъкингамският дворец все така избягва публични изявления относно неконвенционалните методи на лечение. Кралското семейство също мълчи по въпроса. Самият Чарлз прави кратки и дискретни коментари за здравето си.

