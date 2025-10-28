Нагъл принц Андрю постави условие на Бъкингам

Сара Фъргюсън ще остави принц Андрю да живее сам, след като стана ясно, че той е поискал два отделни кралски имота, за да могат да живеят поотделно, когато най-накрая напуснат Royal Lodge след близо 20 години.

Фърги живее с опозорения си бивш съпруг в 30-стайното им имение, паметник на културата от 2008 г., от който най-накрая ще се изнесат на фона на разследването за връзките им с педофила Джефри Епстийн.

Андрю и Фърги се развеждат през май 1996 г. след проблемен десетгодишен брак, но остават близки приятели, водейки луксозен начин на живот заедно като "най-щастливата разведена двойка в света" в имението в Уиндзор.

Наред със скандалите около отношенията им с Джефри Епстийн миналата седмица стана ясно, че Андрю не е плащал наем за имението Royal Lodge в продължение на две десетилетия, което допълнително засили нарастващото обществено възмущение от предполагаемите му привилегии.

Андрю е плащал само "мизерен" наем през последните две десетилетия и макар че направи всякакви опити да остане в дома си, се разбира, че най-накрая ще се изнесе.

Принцът все още има 50 години от предплатения си договор за наем и не е известно точно колко пари би могъл да получи като компенсация за седемте милиона паунда, които е похарчил за ремонт на Royal Lodge.

Андрю и Фърги най-накрая са се съгласили да напуснат обширното си имение, но нагло са поискали два имота в замяна. Твърди се, че 65-годишният принц е поискал бившия дом на Хари и Меган - Frogmore Cottage, докато Фърги е набелязала близката Adelaide Cottage, пише "Дир".

Кралски експерти се обявиха срещу Фърги за нейната "алчност и привилегии", казвайки, че "тя няма право на имот в Crown Estate" и че "не е работа на краля да настанява г-жа Фъргюсън".

Ричард Фицуилямс каза пред Daily Mail: "Ако си мислят, че наличието на два дома - с което съм сигурен, че кралят няма да се съгласи - вероятно ще реши нещата, те все още живеят в доста странен фантастичен свят."

Миналия месец Mail on Sunday разкри как Фърги е нарекла Епстийн свой "върховен приятел" и се е извинила за публичните си критики към него. Вестникът разкри също как тя е била тайно финансирана от Епстийн в продължение на 15 години.

Кралският експерт добавя: "Това беше двойката, която, както се похвали Сара Фъргюсън, беше "най-щастливата разведена двойка в света". Изглежда, че сега искат да се разделят. Това, което ги направи идеални един за друг след развода и последвалите скандали и дългове, беше, че и двамата бяха алчни. Сега като това прикритие е разкрито, те искат да живеят разделени в две къщи. Светът ясно вижда, че предишното споразумение е било предназначено да увеличи максимално ползата от обществения живот на Андрю за тях лично. Проблемът е, че останалите няма да ги искат за съседи - кой би искал? Ако има едно нещо, което Уилям и Кейт не биха искали, това е Андрю и Фърги в непосредствена близост."

