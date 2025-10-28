Лоша новина за много близък на Уилям и Хари

Лелята на принц Хари и принц Уилям, лейди Сара Маккоркуодейл, се възстановява след тежко падане.

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември. Новината разкри брат ѝ, граф Чарлз Спенсър, който наскоро гостува в подкаста Rosebud на Джайлс Брандрет.

Говорейки за по-голямата си сестра, която някога излизаше с тогавашния принц Чарлз, той каза: „Сара, която е почти десетилетие по-голяма от мен, която винаги е била в беда, е доста енергична. Все още язди, а през последния месец падна много лошо и е в болница от дълго време.“

Въпреки падането, Чарлз се пошегува, че по-голямата му сестра е била „трудна“ за лекарите, пише "Вести".

„Мисля, че тя беше доста трудна пациентка, защото въпросният лекар каза на зет ми: „Тя е доста особена, нали?“, което мисля, че е код за „Можете ли да я заведете у дома?“, пошегува се той, имайки предвид съпруга на лейди Сара, с когото са женени от 45 години, Нийл Маккоркуодейл.

