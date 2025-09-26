Любима водеща се завръща в ефир

Здравното предаване на bTV „Светът на здравето“ се завръща с нов сезон от 27 септември (събота) в 11:30 ч. с компетентна здравна информация, полезни съвети и вдъхновяващи разкази на пациенти, преминали през тежки диагнози. Всяка събота и неделя водещата д-р Неделя Щонова ще продължи да среща зрителите с водещи специалисти, които ще споделят ефективни подходи и решения за справяне с всеки здравословен проблем.

Вече 25 години д-р Щонова проповядва ползите на профилактиката, проактивните здравословни избори и интегралния житейски подход в постигането на пълноценен дълголетен живот. Създател на научно-базираната здравна журналистика в България, тя вдъхновява хората да осъзнаят потенциала и психичната сила на дисциплинирания ум.

В първия епизод от новия сезон, който ще бъде излъчен в събота (27 септември) от 11:30 ч. по bTV, вниманието ще бъде насочено към едно от най-големите предизвикателства на съвремието – болестта на Алцхаймер, от която страдат над 55 милиона души по света. В студиото Неделя ще посрещне академик Лъчезар Трайков, водещ български експерт в областта на невродегенеративните заболявания, който ще сподели нови научни открития за ранните признаци на заболяването, връзката между храненето и мозъчното здраве, както и стратегиите за превенция и диагностика.

В поредицата „Лекар у дома“ зрителите ще се запознаят с Мирослав Станев – мъж, в чиито гърди години наред тиктака бомба с часовников механизъм. Какво се случва, когато Мирослав научава, че бомбата може да избухне във всеки един момент? Неговият случай на сърдечна аневризма е трогателен урок за нуждата от навременни медицински действия и силата на човешкия дух.

В навечерието на Световния ден на сърцето, в неделя (29 септември) от 11:30 ч. по bTV д-р Щонова ще дискутира с проф. Иво Петров как да изградим своята лична стратегия за сърдечно здраве. Нови проучвания показват, че мозъкът и сърцето са в постоянен диалог. Стресът, мислите и емоциите променят структурата на артериите, а здравото сърце подобрява когнитивната ни устойчивост. Оказва се, че над 80% от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени с малки, ежедневни избори. Какви са те, ще стане ясно в „Светът на здравето“…

Нашият мозък е невероятен лабиринт от милиарди неврони. Всяка мисъл крее тайни, които науката едва започва да разгадава. Това е органът, който ни прави мислещи същества, но също така е източник и на дълбоки страхове – болести, тумори, инсулти, непредвидими съдбовни моменти. В неделя „Светът на здравето“ ще ни срещне с професор Кенан Коч – световноизвестен неврохирург, извършил над 10 000 операции на мозъка, включително повече от 1000 ендоскопски. Как се премахват мозъчни тумори... през носа и как комбинацията от технология, опит и смелост създава чудеса?

